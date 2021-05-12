Можно ли вакцинировать от COVID людей с хроническими заболеваниями - ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины решили ответить на наиболее распространенные вопросы о вакцинации против коронавируса. В частности, в Минздраве рассказали, можно ли прививаться против COVID людям, имеющим хронические заболевания. Информация размещена на официальной странице ведомства в Facebook.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

Так, в Минздраве сообщили, что людям с онкологическими заболеваниями прививаться можно. Такие люди находятся в группе риска и могут тяжело переносить коронавирус. Отмечается, что вакцины не могут спровоцировать появление заболевания даже на фоне иммуносупрессии (угнетение иммунитета — ред.), потому как не являются живыми вирусами.

И ВИЧ-позитивным гражданам рекомендуется получить прививку от коронавируса, поскольку они также находятся в группе риска.

Людям с диабетом, бронхиальной астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями необходима вакцинация от COVID, считают в Минздраве. Вакцина и призвана защитить людей с подобными болезнями, чтобы избежать тяжелого течения коронавируса, а в последствии — смерти от его осложнений.

Предостережения в случае вакцинирования людей с иммуносупрессией связаны не с безопасностью, а с эффективностью препарата для них. Сообщается, что у таких граждан ответ на вакцину может не быть оптимальным. Однако в Минздраве все равно советуют привиться против коронавируса. Лучше всего это сделать за две недели до начала плановой иммуносупрессивной терапии.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, кто больше всего рискует умереть от коронавирусного заболевания.

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