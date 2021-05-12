Кто больше рискует умереть от COVID: ответ ученых

Согласно результатам исследования ученых из Питсбурского университета в Соединенных Штатах, осложнения во время COVID, как головную боль, потерю обоняния или вкуса, чаще диагностируют у людей, имеющих хронические неврологические заболевания. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на профильное издание SciTech Daily.

Кто больше всех рискует умереть от COVID - фото из открытых источников

Специалисты провели исследование с участием 3744 пациентов с коронавирусом, при этом у 82% из них были неврологические проблемы. Помимо головной боли и других более привычных симптомов, практически у половины людей диагностировали острую энцефалопатию, приводящую к инсульту у 17% пациентов, и у 6% — к коме.

"Острая энцефалопатия – это, безусловно, самый распространенный симптом, который мы видим в клинике. Эти пациенты могут находиться в измененном состоянии или иметь нарушенное сознание, или они ведут себя неадекватно, также зафиксированы бредовые и возбужденные состояния", – рассказала исследователь Шерри Чоу.

В результате исследования, специалистам удалось выяснить, что имеющиеся неврологические заболевания (к примеру, деменции, болезни Альцгеймера и т.д) чаще приводят к осложнениям при коронавирусе, в несколько раз повышая его опасность.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. Со слов главы правительства, на ее завершение должен пойти еще год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!