Кто больше рискует умереть от COVID: ответ ученых

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Елизавета Черных
Согласно результатам исследования ученых из Питсбурского университета в Соединенных Штатах, осложнения во время COVID, как головную боль, потерю обоняния или вкуса, чаще диагностируют у людей, имеющих хронические неврологические заболевания. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на профильное издание SciTech Daily.
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Специалисты провели исследование с участием 3744 пациентов с коронавирусом, при этом у 82% из них были неврологические проблемы. Помимо головной боли и других более привычных симптомов, практически у половины людей диагностировали острую энцефалопатию, приводящую к инсульту у 17% пациентов, и у 6% — к коме.
В результате исследования, специалистам удалось выяснить, что имеющиеся неврологические заболевания (к примеру, деменции, болезни Альцгеймера и т.д) чаще приводят к осложнениям при коронавирусе, в несколько раз повышая его опасность.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. Со слов главы правительства, на ее завершение должен пойти еще год.
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