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Кто больше рискует умереть от COVID: ответ ученых

Наличие неврологических заболеваний чаще приводят к осложнениям при коронавирусе

сегодня, 08:37
Автор:

Елизавета Черных

Согласно результатам исследования ученых из Питсбурского университета в Соединенных Штатах, осложнения во время COVID, как головную боль, потерю обоняния или вкуса, чаще диагностируют у людей, имеющих хронические неврологические заболевания. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на профильное издание SciTech Daily. 

Кто больше рискует умереть от COVID: ответ ученых

Кто больше всех рискует умереть от COVID - фото из открытых источников

Специалисты провели исследование с участием 3744 пациентов с коронавирусом, при этом у 82% из них были неврологические проблемы. Помимо головной боли и других более привычных симптомов, практически у половины людей диагностировали острую энцефалопатию, приводящую к инсульту у 17% пациентов, и у 6% — к коме. 

"Острая энцефалопатия – это, безусловно, самый распространенный симптом, который мы видим в клинике. Эти пациенты могут находиться в измененном состоянии или иметь нарушенное сознание, или они ведут себя неадекватно, также зафиксированы бредовые и возбужденные состояния", – рассказала исследователь Шерри Чоу.

В результате исследования, специалистам удалось выяснить, что имеющиеся неврологические заболевания (к примеру, деменции, болезни Альцгеймера и т.д) чаще приводят к осложнениям при коронавирусе, в несколько раз повышая его опасность. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. Со слов главы правительства, на ее завершение должен пойти еще год.  


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/kto-bolshe-vseh-riskuet-umeret-ot-koronavirusa-otvet-uchenyih.htm?_gl=1*1r3zsoi*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMDc5NjI3My4yMC4wLjE2MjA3OTYyNzMuMA..&_ga=2.160254141.1846067799.1620638279-1845868459.1618985
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