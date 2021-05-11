По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, третья волна коронавируса в Украине была наиболее тяжелой с начала пандемии на территории государства. Об этом министр заявил во время брифинга, пишет OBOZREVATEL.

В Минздраве сделали заявление о четвертой волне пандемии коронавируса - фото из открытых источников

"У нас были дни, когда количество зараженных на койко-местах в больницах было более 49 тысяч пациентов", – сказал Степанов, отметив период, когда производство кислорода для инфицированных COVID было на грани.

"Мы вышли из третьей волны, но потеряли много наших сограждан", – признал министр здравоохранения.

При этом Максим Степанов заявил, что в Министерстве здравоохранения не исключают и начало четвертой волны коронавирусного заболевания:

"Поэтому нам еще рано расслабляться", – заключил глава Минздрава.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. С его слов, для ее завершения должен пойти еще год.

Отмечается, что в Украине фиксируется снижения количества заболевших коронавирусом. Так, за прошлые сутки обнаружили 2208 новых случаев инфицирования, скончалось 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что по словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцам тоже следует готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавирусного заболевания.









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