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Главная Новости Общество медицина В Минздраве сделали заявление о четвертой волне пандемии коронавируса
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В Минздраве сделали заявление о четвертой волне пандемии коронавируса

По словам министра здравоохранения, из третьей волны COVID Украина уже вышла

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, третья волна коронавируса в Украине была наиболее тяжелой с начала пандемии на территории государства. Об этом министр заявил во время брифинга, пишет OBOZREVATEL.

В Минздраве сделали заявление о четвертой волне пандемии коронавируса

В Минздраве сделали заявление о четвертой волне пандемии коронавируса - фото из открытых источников

"У нас были дни, когда количество зараженных на койко-местах в больницах было более 49 тысяч пациентов", – сказал Степанов, отметив период, когда производство кислорода для инфицированных COVID было на грани. 

"Мы вышли из третьей волны, но потеряли много наших сограждан", – признал министр здравоохранения.

При этом Максим Степанов заявил, что в Министерстве здравоохранения не исключают и начало четвертой волны коронавирусного заболевания: 

"Поэтому нам еще рано расслабляться", – заключил глава Минздрава. 

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. С его слов, для ее завершения должен пойти еще год.

Отмечается, что в Украине фиксируется снижения количества заболевших коронавирусом. Так, за прошлые сутки обнаружили 2208 новых случаев инфицирования, скончалось 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что по словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцам тоже следует готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавирусного заболевания. 




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Источник: https://covid.obozrevatel.com/ukraina-proshla-tretyu-volnu-pandemii-covid-19-no-gotovitsya-k-chetvertoj-minzdrav.htm?_ga=2.140796210.1846067799.1620638279-1845868459.1618985042&_gl=1*1w0ws4z*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMDcxMzgwNi4x
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