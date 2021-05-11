Когда украинцы достигнут коллективного иммунитета к COVID: премьер оценил сроки

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Елизавета Черных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Об этом чиновник заявил в интервью изданию "РБК-Украина".
Денис Шмыгаль - фото из открытых источников
Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. С его слов, для ее завершения должен пойти еще год:
Отмечается, что в Украине фиксируется снижения количества заболевших коронавирусом. Так, за прошлые сутки обнаружили 2208 новых случаев инфицирования, скончалось 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.
Напомним, что Индия, ставшая новым эпицентром коронавирусного заболевания, все еще устанавливает трагические рекорды по заболевшим и умершим пациентам. Многие страны с ужасом наблюдают за распространением "индийского" штамма по миру и прогнозируют дальнейшее развитие ситуации. По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцам тоже следует готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавируса.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Италии 23-летней девушке по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer BioNTech против коронавируса. Врачи заверили, что сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Каких-либо побочных эффектов медики не зафиксировали. Сообщается, что пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что работает интерном в отделении больницы.
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Bujhm
сегодня, 08:25
Так у него одни планы. Толку ноль.