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Главная Новости Общество медицина Когда украинцы достигнут коллективного иммунитета к COVID: премьер оценил сроки
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Когда украинцы достигнут коллективного иммунитета к COVID: премьер оценил сроки

Со слов Денис Шмыгаля, для завершения борьбы с пандемией в стране должен пойти еще год

сегодня, 09:13
Автор:

Елизавета Черных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в планах у власти страны вакцинировать против COVID-19 большую часть взрослого населения. Масштабная вакцинация является выходом из пандемии коронавируса. Об этом чиновник заявил в интервью изданию "РБК-Украина". 

Когда украинцы достигнут коллективного иммунитета к COVID: премьер оценил сроки

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Денис Шмыгаль также отметил, что в Украине уже год идет борьба с коронавирусом. С его слов, для ее завершения должен пойти еще год: 

"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", — считает премьер-министр. 

Отмечается, что в Украине фиксируется снижения количества заболевших коронавирусом. Так, за прошлые сутки обнаружили 2208 новых случаев инфицирования, скончалось 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.

Напомним, что Индия, ставшая новым эпицентром коронавирусного заболевания, все еще устанавливает трагические рекорды по заболевшим и умершим пациентам. Многие страны с ужасом наблюдают за распространением "индийского" штамма по миру и прогнозируют дальнейшее развитие ситуации. По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцам тоже следует готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Италии 23-летней девушке по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer BioNTech против коронавируса. Врачи заверили, что сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Каких-либо побочных эффектов медики не зафиксировали. Сообщается, что пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что работает интерном в отделении больницы.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shmygal-otsenil-sroki-dostizheniya-kollektivnogo-1620711439.html
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comments

Обусуждения

Bujhm

сегодня, 08:25

Так у него одни планы. Толку ноль.

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