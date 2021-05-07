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В Украину идет «индийский» штамм коронавируса: чего ожидать

Новая разновидность COVID-19 очень опасна для молодого населения — поражает почки и желудок

сегодня, 20:09
Автор:

Вечканова Елена

Индия, ставшая новым эпицентром коронавирусного заболевания, все еще устанавливает трагические рекорды по заболевшим и умершим пациентам. Многие страны с ужасом наблюдают за распространением "индийского" штамма по миру и прогнозируют дальнейшее развитие ситуации. По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцем тоже следует готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавируса, сообщает "Украина 24".

В Украину идет «индийский» штамм коронавируса: чего ожидать

Индийский штамм коронавируса скоро доберется до Украины. Фото: Sky News

Степанов не отрицает, что рано или поздно в Украине будет диагностирован случай заболевания, связанный с мутировавшим в Индии вирусом. На это указывает, как минимум, наличие пациентов с таким диагнозом в ближайших европейских странах — Румынии, Польше, Чехии и т.п.

Чиновник подчеркивает, что в случае "индийского" штамма приходится говорить о более серьезных последствиях болезни, чем с тем же "британским". По словам Степанова, эта разновидность вируса влияет не только на легкие. От негативного воздействия также страдают почки и даже желудок.

Отдельно Максим Степанов добавляет, что "индийский" штамм COVID-19 является особо опасным для молодого населения — даже их иммунитет не справляется с противостоянием болезни.

Отметим, что весьма нерадостными прогнозами поделилась с украинцами и представительница индийского Минздрава Друба Гош. По словам специалистки-вирусолога, от "индийской" разновидности ковида людей не спасает даже вакцинация.

При этом Гош подчеркивает, что речь идет о людях, которые получили лишь первую дозу вакцины. Такой эффект связан с тем, что мощности только одной "части" препарата оказалось недостаточно, дабы противостоять коронавирусу.

По словам Друбы Гош, многие из вакцинированных сумели оправиться от коронавируса, причем быстрее остальных. Однако зафиксированы и летальные случаи. Поэтому индийская специалистка призывает украинцев как можно более ответственно отнестись к карантинным ограничениям.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению американских исследователей, украинская ковидная статистика отличается от действительности. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, каким образом Украина собирается поддержать индийское население в разгар коронавирусной пандемии.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/9880-porazhaet-molodoe-naselenie-stepanov-predupredil-ukraincev-o-novom-vide-koronavirusa
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