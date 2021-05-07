В Украину идет «индийский» штамм коронавируса: чего ожидать

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Вечканова Елена
Индия, ставшая
новым эпицентром коронавирусного заболевания, все еще устанавливает трагические
рекорды по заболевшим и умершим пациентам. Многие страны с ужасом наблюдают за
распространением "индийского" штамма по миру и прогнозируют дальнейшее развитие
ситуации. По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, украинцем тоже следует
готовиться к тяжелым последствиям "индийской" вариации коронавируса, сообщает "Украина
24".
Индийский штамм коронавируса скоро доберется до Украины. Фото: Sky News
Степанов не
отрицает, что рано или поздно в Украине будет диагностирован случай
заболевания, связанный с мутировавшим в Индии вирусом. На это указывает, как
минимум, наличие пациентов с таким диагнозом в ближайших европейских странах —
Румынии, Польше, Чехии и т.п.
Чиновник
подчеркивает, что в случае "индийского" штамма приходится говорить о более
серьезных последствиях болезни, чем с тем же "британским". По словам Степанова,
эта разновидность вируса влияет не только на легкие. От негативного воздействия
также страдают почки и даже желудок.
Отдельно Максим
Степанов добавляет, что "индийский" штамм COVID-19 является особо опасным для молодого населения — даже их иммунитет не
справляется с противостоянием болезни.
Отметим, что весьма
нерадостными прогнозами поделилась с украинцами и представительница индийского
Минздрава Друба Гош. По словам специалистки-вирусолога, от "индийской"
разновидности ковида людей не спасает даже вакцинация.
При этом Гош подчеркивает,
что речь идет о людях, которые получили лишь первую дозу вакцины. Такой эффект
связан с тем, что мощности только одной "части" препарата оказалось
недостаточно, дабы противостоять коронавирусу.
По словам Друбы
Гош, многие из вакцинированных сумели оправиться от коронавируса, причем
быстрее остальных. Однако зафиксированы и летальные случаи. Поэтому индийская
специалистка призывает украинцев как можно более ответственно отнестись к
карантинным ограничениям.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению американских исследователей, украинская ковидная статистика отличается от действительности. Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, каким образом Украина собирается поддержать индийское население в разгар коронавирусной пандемии.
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