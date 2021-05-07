Статистика смертности от COVID-19 в Украине значительно занижена - американские исследователи

Американские ученые из "Института показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета провели свое исследование о количестве жертв коронавирусной болезни и обнаружили значительные нестыковки с официальной статистикой по странам. Об этом говорится на сайте института.

Коронавирусная статистика - фото из открытых источников

По их данным, реальный показатель летальных случаев заболеваемости COVID-19 в Украине составляет более 138 тысяч, что в три раза больше чем данные официальной статистики. Украинский Минздрав заявил только о 46 тысячах смертей.

По мнению американских исследователей, общее число жертв во время пандемии составила почти 7 миллионов. Такая цифра вдвое превосходит статистику ВООЗ.

Они заявляют, втрое заниженные данные смертности также в Румынии (87,6 тыс. реальных жертв против 28,3 тыс. согласно официальной статистике), Индии (654,4 тыс. И 221 тыс.), А также в 2,8 раза в Мексике (617 тыс. и 217 тыс.).

В 10 и более раз занижены показатели смертности в Японии (108 тыс. фактических против официальных 10,4 тыс.), Египте (170 тыс. против 13,5 тыс.), Казахстане (81,7 тыс. против 5,6 тыс .). Россия занизила показатель смертности в 5,4 раза — 593,6 тыс. смертей из-за коронавирус против 109,3 тыс. в официальной статистике.

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