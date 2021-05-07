Украина преодолела третью волну COVID-19: когда Сумщина выйдет из "красной" зоны

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Вечканова Елена
Ситуация с коронавирусным
заболеванием в Украине окончательно приходит в норму. Об этом свидетельствуют
последние заявления представителей Минздрава, в том числе министра Максима Степанова.
Как сообщает "Украина 24", чиновник убежден, что наша страна смогла справиться
с третьей волной ковида.
Степанов рассказал о третьей волне коронавируса. Фото из открытых источников
По прогнозам
министра, уже с 8 мая в Украине не останется "красных" карантинных зон. Это
значит, что последняя область с самыми высокими эпидемиологическими ограничениями
— Сумская — будет переведена в "оранжевую" или "желтую".
Также Степанов
рассказал, как отечественная медицинская система справлялась с нагрузкой во
время третьей коронавирусной волны. По его словам, самым сложным временем для
украинских врачей стал "стык" марта и апреля.
Для наглядной
демонстрации уровня сложности борьбы с коронавирусом министр привел простой
пример на одной из столичных больниц. До начала пандемии пациентам, получающим медицинскую
помощь в этом учреждении, хватало 3 тонн кислорода в течение месяца. Когда же
Украина столкнулась с третьей коронавирусной волной, требования по объему
кислорода взросли в рекордное количество раз. Только в сутки израсходовалось
около 5,5 тонн.
Такие цифры не
удивительны, ведь в самый "разгар" волны в различных больницах находилось около
44 тысяч украинцев, которые нуждались в кислородной поддержке.
После подобной
информации не удивительно и то, что третья вспышка ковида в Украине принесла
куда больше смертей, чем первые две.
Руководитель
Минздрава хоть и заверил, что Украина справилась с очередной волной заболевания,
призвал население быть начеку. Все потому, что пандемия по-прежнему остается
опасной и вирус может ожидать на каждом шагу.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие карантинные ограничения в Украине продолжат действовать, несмотря на "исчезновение" "красной" зоны.
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вы можете прочесть о некоторых "плюшках", которые могут быть доступны вакцинированным украинцам.
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