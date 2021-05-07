Украина преодолела третью волну COVID-19: когда Сумщина выйдет из "красной" зоны

Ситуация с коронавирусным заболеванием в Украине окончательно приходит в норму. Об этом свидетельствуют последние заявления представителей Минздрава, в том числе министра Максима Степанова. Как сообщает "Украина 24", чиновник убежден, что наша страна смогла справиться с третьей волной ковида.



Степанов рассказал о третьей волне коронавируса. Фото из открытых источников

По прогнозам министра, уже с 8 мая в Украине не останется "красных" карантинных зон. Это значит, что последняя область с самыми высокими эпидемиологическими ограничениями — Сумская — будет переведена в "оранжевую" или "желтую".

Также Степанов рассказал, как отечественная медицинская система справлялась с нагрузкой во время третьей коронавирусной волны. По его словам, самым сложным временем для украинских врачей стал "стык" марта и апреля.

Для наглядной демонстрации уровня сложности борьбы с коронавирусом министр привел простой пример на одной из столичных больниц. До начала пандемии пациентам, получающим медицинскую помощь в этом учреждении, хватало 3 тонн кислорода в течение месяца. Когда же Украина столкнулась с третьей коронавирусной волной, требования по объему кислорода взросли в рекордное количество раз. Только в сутки израсходовалось около 5,5 тонн.

Такие цифры не удивительны, ведь в самый "разгар" волны в различных больницах находилось около 44 тысяч украинцев, которые нуждались в кислородной поддержке.

После подобной информации не удивительно и то, что третья вспышка ковида в Украине принесла куда больше смертей, чем первые две.

Руководитель Минздрава хоть и заверил, что Украина справилась с очередной волной заболевания, призвал население быть начеку. Все потому, что пандемия по-прежнему остается опасной и вирус может ожидать на каждом шагу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие карантинные ограничения в Украине продолжат действовать, несмотря на "исчезновение" "красной" зоны.

Также на портале вы можете прочесть о некоторых "плюшках", которые могут быть доступны вакцинированным украинцам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!