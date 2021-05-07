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Главная Новости Общество события Ляшко уточнил, когда можно праздновать свадьбу и ходить в спортзал
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Ляшко уточнил, когда можно праздновать свадьбу и ходить в спортзал

Главный санитарный врач страны напомнил об ограничениях "желтой" и "оранжевой" зон

сегодня, 11:10
Автор:

Елизавета Черных

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что выход региона из "красного" уровня эпидопасности не означает снятия всей карантинных ограничений, а только некоторых правил. Об этом чиновник сообщил во время брифинга, пишет "Украинская правда". 

Ляшко уточнил, когда можно праздновать свадьбу и ходить в спортзал

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

Он отметил, что на территориях, входящих в "желтую" или "оранжевую" зоны, также действует карантин, которого нужно придерживаться.

В частности, запрещена организация свадеб, их проведение в заведениях питания, а посещение спортзалов разрешено при определенных условиях. Кроме того, под запретом остается работа ночных клубов. 

Ляшко подчеркнул, что при посещении спортзалов действуют ограничения — не больше одного человека на 10 квадратных метров. 

"Это связано с тем, что в спортзалах и фитнес-центрах обычно форсированное дыхание, поэтому человек при физических нагрузках выдыхает капельки слизи, которые могут быть с возбудителем инфекции и распространяться на большее расстояние чем 1,5-2 метра. Поэтому расстояния между тренажерными сооружениями должны быть гораздо больше", — рассказал санитарный врач.

Напомним, что пасхальные и майские праздники в 2021 году, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии коронавируса в Украине. Такой прогноз озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. 

По словам эксперта, вероятность новой вспышки связана с игнорированием украинцами правил карантина. Поэтому медик не поддерживает возможности ослабления эпидемиологических мер в регионах Украины.

Александрин уверен, что когда карантинные правила массово нарушаются, то не следует спешить с переводом той или иной области в "желтую" или "зеленую" зоны.



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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2021/05/7/244850/
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