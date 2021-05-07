Ляшко уточнил, когда можно праздновать свадьбу и ходить в спортзал

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Елизавета Черных
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что выход региона из "красного" уровня эпидопасности не означает снятия всей карантинных ограничений, а только некоторых правил. Об этом чиновник сообщил во время брифинга, пишет "Украинская правда".
Виктор Ляшко - фото: Минздрав
Он отметил, что на территориях, входящих в "желтую" или "оранжевую" зоны, также действует карантин, которого нужно придерживаться.
В частности, запрещена организация свадеб, их проведение в заведениях питания, а посещение спортзалов разрешено при определенных условиях. Кроме того, под запретом остается работа ночных клубов.
Ляшко подчеркнул, что при посещении спортзалов действуют ограничения — не больше одного человека на 10 квадратных метров.
Напомним, что пасхальные и майские праздники в 2021 году, вероятно, приведут к новому всплеску эпидемии коронавируса в Украине. Такой прогноз озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
По словам эксперта, вероятность новой вспышки связана с игнорированием украинцами правил карантина. Поэтому медик не поддерживает возможности ослабления эпидемиологических мер в регионах Украины.
Александрин уверен, что когда карантинные правила массово нарушаются, то не следует спешить с переводом той или иной области в "желтую" или "зеленую" зоны.
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