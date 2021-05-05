Коронавирус в Украине: чего ждать после праздников

Пасхальные и майские праздники в 2021 году вероятно приведут к новому всплеску эпидемии коронавируса в Украине. Такой прогноз озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин "Обозревателю".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам эксперта, вероятность новой вспышки связана с игнорированием украинцами правил карантина. Так что медик не поддерживает возможность ослабления эпидемиологических мер в регионах Украины. Александрин уверен, что когда карантинные правила массово нарушаются, то не следует спешить с переводом той или иной области в "желтую" или "зеленую" зону.

По мнению эпидемиолога, Украина должна усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Врач убежден, что требовательнее нужно быть прежде всего к чиновникам и первым лицам государства. В частности, Александрин указал на важности действий полиции, когда та регулирует соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах. Кроме того, эксперт возмущен, когда первые лица государства своим поведением показывают нецелесообразность введения карантина или локдауна. Врач считает, что топ-чиновники должны подавать личный пример.

"Когда люди смотрят и говорят: "почему им можно, а нам нельзя" – мы будем иметь хаос", – заявил Андрей Александрин.

Вместе с тем Александрин отметил, что в стране все же идет определенный спад третьего пика волны COVID-19. Но оптимистичного развития событий в дальнейшем врач не прогнозирует.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, у коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации. Такое мнение озвучил украинский инфекционист. Врач считает, что наиболее эффективным способом избежать тяжелой формы заболевания COVID является вакцинация.

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