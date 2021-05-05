Коронавирус в Украине: чего ждать после праздников

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Таисия Ерохина
Пасхальные и
майские праздники в 2021 году вероятно приведут к новому всплеску эпидемии коронавируса
в Украине. Такой прогноз озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин "Обозревателю".
Коронавирус. Фото из открытых источников
По словам
эксперта, вероятность новой вспышки связана с игнорированием украинцами правил
карантина. Так что медик не поддерживает возможность ослабления эпидемиологических
мер в регионах Украины. Александрин уверен, что когда карантинные правила
массово нарушаются, то не следует спешить с переводом той или иной области в "желтую" или
"зеленую" зону.
По мнению
эпидемиолога, Украина должна усилить контроль за соблюдением карантинных
ограничений. Врач убежден, что требовательнее нужно быть прежде всего к
чиновникам и первым лицам государства. В частности, Александрин указал на
важности действий полиции, когда та регулирует соблюдение социальной дистанции
и ношение масок в общественных местах. Кроме того, эксперт возмущен, когда первые
лица государства своим поведением показывают нецелесообразность введения
карантина или локдауна. Врач считает, что топ-чиновники должны подавать личный
пример.
Вместе с тем Александрин
отметил, что в стране все же идет определенный спад третьего пика волны COVID-19.
Но оптимистичного развития событий в дальнейшем врач не прогнозирует.
Как сообщал
портал "Комментарии" ранее, у
коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации. Такое мнение
озвучил украинский инфекционист. Врач считает, что наиболее эффективным
способом избежать тяжелой формы заболевания COVID является вакцинация.
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