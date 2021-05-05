У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционист

BTC/USD
55256.60
ETH/USD
3383.43
LTC/USD
331.29
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Доктор-инфекционист Владимир Курпита считает, что коронавирус останется в мире навсегда, поскольку инфекция способна менять форму, особенности, а также проявления. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на "Сегодня".
У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - фото из открытых источников
Он также отметил, что коронавирус не возникает из ниоткуда, и заразиться ним можно во время прямого контакта с носителем. Кроме того инфекционист считает, что наиболее эффективным способом избежать тяжелой формы заболевания COVID, является вакцинация.
Напомним, что со слов Владимира Курпиты, в Украине отмечается спад заболеваемости коронавирусом. Он считает, что майские праздники не значительно повлияют на эпидемическую ситуацию в стране. Инфекционист отметил, что волна заболеваемости будет поддерживаться еще определенный период, пока не выработается коллективный иммунитет. По его словам, в мае-июне все еще будут фиксировать до двух тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, однако той нагрузки на систему медицины, которая была зимой, не будет.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что врач Ольга Голубовская заявила, что новые штаммы коронавируса преодолеет вакцинация. Как сообщается, COVID-19 — это такая болезнь, связанная с появлением новых штаммов вируса. В то же время отмечается, что группы риска должны быть вакцинированы. Тогда иммунная система будет осведомленной, поэтому течение болезни будет легче.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости