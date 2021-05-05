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Главная Новости Общество медицина У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционист
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У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционист

Врач считает, что наиболее эффективным способом избежать тяжелой формы заболевания COVID является вакцинация

сегодня, 09:59
Автор:

Елизавета Черных

Доктор-инфекционист Владимир Курпита считает, что коронавирус останется в мире навсегда, поскольку инфекция способна менять форму, особенности, а также проявления. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на "Сегодня". 

У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - инфекционист

У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации - фото из открытых источников

Он также отметил, что коронавирус не возникает из ниоткуда, и заразиться ним можно во время прямого контакта с носителем. Кроме того инфекционист считает, что наиболее эффективным способом избежать тяжелой формы заболевания COVID, является вакцинация.

 "Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", — добавил специалист.

Напомним, что со слов Владимира Курпиты, в Украине отмечается спад заболеваемости коронавирусом. Он считает, что майские праздники не значительно повлияют на эпидемическую ситуацию в стране. Инфекционист отметил, что волна заболеваемости будет поддерживаться еще определенный период, пока не выработается коллективный иммунитет. По его словам, в мае-июне все еще будут фиксировать до двух тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, однако той нагрузки на систему медицины, которая была зимой, не будет. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что врач Ольга Голубовская заявила, что новые штаммы коронавируса преодолеет вакцинация. Как сообщается, COVID-19 — это такая болезнь, связанная с появлением новых штаммов вируса. В то же время отмечается, что группы риска должны быть вакцинированы. Тогда иммунная система будет осведомленной, поэтому течение болезни будет легче.


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Источник: https://www.unian.net/society/u-koronavirusa-kazhduyu-nedelyu-poyavlyayutsya-dve-novye-mutacii-infekcionist-novosti-ukrainy-11409709.html
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