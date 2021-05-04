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Главная Новости Общество медицина Инфекционист рассказал, что будет с приходом в Украину индийского штамма коронавируса
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Инфекционист рассказал, что будет с приходом в Украину индийского штамма коронавируса

Индийский штамм может поражать уже переболевших

сегодня, 19:51
Автор:

Елизавета Черных

Со слов доктора-инфекциониста Владимира Курпиты, в Украине отмечается спад заболеваемости коронавирусом. Он считает, что майские праздники не значительно повлияют на эпидемическую ситуацию в стране. Об этом специалист рассказал изданию OBОZREVATEL.

Инфекционист рассказал, что будет с приходом в Украину индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса - фото из открытых источников

Инфекционист отметил, что волна заболеваемости будет поддерживаться еще определенный период, пока не выработается коллективный иммунитет.

По его словам, в мае-июне все еще будут фиксировать до двух тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, однако той нагрузки на систему медицины, которая была зимой, не будет. 

Однако Курпита высказал свои опасения касательно индийского штамма коронавируса, при котором уровень заболеваемости значительно вырастает.

"Для меня более опасной историей есть момент, когда в Украину придет индийский штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", — сказал врач. 

Также он добавил, что индийская мутация является более агрессивной. Курпита не исключает вероятности того, что этот штамм коронавирусного заболевания может поражать повторно. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что медикаментозная борьба с коронавирусом продолжается во всем мире.

Пока медики вакцинируют желающих, ученые разрабатывают улучшенные препараты, а также собираются создать специальные "антиковидные" таблетки. Однако, по мнению академика НАН Украины Владимира Семиноженко, считать такое лекарство панацеей не стоит.


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/kurpita-indijskij-shtamm-koronavirusa-povlechet-v-ukraine-bezumnyij-splesk.htm
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