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Будут ли эффективными таблетки от коронавируса — мнение эксперта

Подобное лекарство будет «притормаживать» развитие любого вируса в организме человека, объясняет специалист

30 апреля 2021, 16:07
Автор:

Вечканова Елена

Медикаментозная борьба с коронавирусом продолжается во всем мире. Пока медики вакцинируют желающих, ученые разрабатывают улучшенные препараты, а также собираются создать специальные "антиковидные" таблетки. Однако, по мнению академика НАН Украины Владимира Семиноженко, считать такое лекарство панацеей не стоит, сообщает "Украина 24".

Будут ли эффективными таблетки от коронавируса — мнение эксперта

Таблетки от коронавируса не будут панацеей. Фото: Andrzej Tokarski

Как объяснил ученый, любые лекарства от подобных COVID-19 болезней, в первую очередь, "тормозят" дальнейшее развитие вируса в организме человека. То есть, по сути, медикамент направлен не столько на борьбу с болезнью, сколько на ее медленное развитие. 

Разумеется, постепенно подобные ингибиторы смогут сдерживать заболевание и не позволять ему так влиять на здоровье людей. Впрочем, Семиноженко уверен, что до этого еще уйма времени, ведь разработчики говорят лишь о первой фазе разработки препарата (речь идет об американской компании Pfizer, которая на днях сделала подобное заявление — ред.).

Академик говорит, что таблетки от коронавируса должны пройти все обязательные проверки, прежде чем попасть на широкий фармрынок. И хотя в этом Владимир Семиноженко не сомневается, он не отрицает и вероятного наличия неких побочных эффектов после приема таких лекарств. На это ученого наводит пример нынешних противоковидных вакцин.

Также, по мнению Владимира Семиноженко, разработки подобных таблеток — очень непростой процесс. В противном случае человечество бы уже давно полностью искоренило те же грипп или вирус иммунодефицита (ВИЧ). Вместе с этим академик надеется, что разработчикам все же удастся сделать действительно качественную продукцию, которая поможет победить коронавирусную пандемию.

Отметим, что ранее "Комментарии" сообщали, что разработкой "антиковидных" таблеток начали заниматься на территории Великобритании. По заявлению местных политиков, подобное лекарство можно будет спокойно использовать в домашних условиях. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие побочные эффекты от вакцинирования против коронавируса были зафиксированы среди украинских пациентов.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/9718-akademik-vyskazalsya-o-tabletkah-ot-koronavirusa-idealizirovat-ne-stoit
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