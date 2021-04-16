Украинцы VS. вакцина: какие побочные реакции были зафиксированы МОЗ

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Вечканова Елена
Массовая
вакцинация против коронавирусной болезни продолжается своим чередом. Более того
— расширяется список доступных для прививок препаратов. Однако, как и любое
другое лекарство, противоковидная вакцина имеет некоторые противопоказания и вызывает
побочные реакции. "Комментарии" собрали статистическую информацию о том,
сколько украинцев пожаловались на ухудшение самочувствие после вакцинации и по
каким причинам.
Побочные эффекты вакцинации в Украине. Инфографика: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
В первых числах
апреля отечественные медики практически перешагнули отметку в 300 тысяч
вакцинированных лиц. Из общего количества пациентов менее третьей части процента
— 0,28% (или 816 людей) — сообщили о вероятных побочных реакциях организма.
Исходя из
информации Государственного экспертного центра Минздрава, все вакцинированные к началу апреля
люди получили препарат Covieshild. У большинства пожаловавшихся на побочные эффекты наблюдались несерьезные
отклонения от нормального самочувствия — в 99,1% случаев. 95% из них можно было
предсказать, ведь сам производитель изначально предупреждает о некоторых
реакциях.
В основном люди
жаловались на высокую температуру, озноб и общую слабость. Также у некоторых
привитых от коронавируса отекала или краснела (болела) рука, в которую вводился
препарат. Кое-кто непродолжительное время чувствовал себя, словно в
предгрипозном состоянии.
Помимо этого, украинцы
жаловались на получение расстройств опорно-двигательной системы (около 12%) и
продолжительную головную боль или головокружение (11,7%).
Имеются
свидетельства и о некоторых проблемах с желудком после вакцинации. Однако их
относительно немного — лишь 3,21% от общего количества случаев. Такие пациенты
жаловались на тошноту, различную боль в животе и общее расстройство кишечника.
Некоторые из привившихся некоторое время ощущали во рту металлический привкус.
Чуть более
полутора процента людей с побочными эффектами после вакцинации жаловались на
явные проявления аллергических реакций. У кого-то отекала гортань, кто-то справлялся
с крапивницей или другой сыпью, кто-то — с насморком.
Некоторые лица,
получившие прививку, жаловались на повышенную потливость — 1,2%.
Стоит отметить, что
в большинстве случаев на проявление "побочек" после вакцинации жаловались женщины
(68%). Из общего количества обратившихся с жалобами людей мужчин всего лишь
24,5%. Недостающие 7,5% людей не указали свой пол.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению инфекциониста Ольги Голубовской, украинцам следует приостановить вакцинацию препаратом от компании AstraZeneca.
Также на портале вы можете узнать, о каких общих противопоказаниях к вакцинации против ковида сообщил Минздрав.
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