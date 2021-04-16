Украинцы VS. вакцина: какие побочные реакции были зафиксированы МОЗ

Массовая вакцинация против коронавирусной болезни продолжается своим чередом. Более того — расширяется список доступных для прививок препаратов. Однако, как и любое другое лекарство, противоковидная вакцина имеет некоторые противопоказания и вызывает побочные реакции. "Комментарии" собрали статистическую информацию о том, сколько украинцев пожаловались на ухудшение самочувствие после вакцинации и по каким причинам.



Побочные эффекты вакцинации в Украине. Инфографика: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

В первых числах апреля отечественные медики практически перешагнули отметку в 300 тысяч вакцинированных лиц. Из общего количества пациентов менее третьей части процента — 0,28% (или 816 людей) — сообщили о вероятных побочных реакциях организма.

Исходя из информации Государственного экспертного центра Минздрава, все вакцинированные к началу апреля люди получили препарат Covieshild. У большинства пожаловавшихся на побочные эффекты наблюдались несерьезные отклонения от нормального самочувствия — в 99,1% случаев. 95% из них можно было предсказать, ведь сам производитель изначально предупреждает о некоторых реакциях.

В основном люди жаловались на высокую температуру, озноб и общую слабость. Также у некоторых привитых от коронавируса отекала или краснела (болела) рука, в которую вводился препарат. Кое-кто непродолжительное время чувствовал себя, словно в предгрипозном состоянии.

Помимо этого, украинцы жаловались на получение расстройств опорно-двигательной системы (около 12%) и продолжительную головную боль или головокружение (11,7%).

Имеются свидетельства и о некоторых проблемах с желудком после вакцинации. Однако их относительно немного — лишь 3,21% от общего количества случаев. Такие пациенты жаловались на тошноту, различную боль в животе и общее расстройство кишечника. Некоторые из привившихся некоторое время ощущали во рту металлический привкус.

Чуть более полутора процента людей с побочными эффектами после вакцинации жаловались на явные проявления аллергических реакций. У кого-то отекала гортань, кто-то справлялся с крапивницей или другой сыпью, кто-то — с насморком.

Некоторые лица, получившие прививку, жаловались на повышенную потливость — 1,2%.

Стоит отметить, что в большинстве случаев на проявление "побочек" после вакцинации жаловались женщины (68%). Из общего количества обратившихся с жалобами людей мужчин всего лишь 24,5%. Недостающие 7,5% людей не указали свой пол.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению инфекциониста Ольги Голубовской, украинцам следует приостановить вакцинацию препаратом от компании AstraZeneca.

Также на портале вы можете узнать, о каких общих противопоказаниях к вакцинации против ковида сообщил Минздрав.

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