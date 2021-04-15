Кому нельзя делать прививки против COVID-19 - ответ МОЗ

Стало известно, каким гражданам противопоказано делать прививки от коронавируса. Об этом говорится в сборнике вопросов и ответов от Министерства здравоохранения.

Вакцина от коронавируса: кому нельзя делать прививки. Фото: hse.ru

Вакцинацию не рекомендуется проходить лицам:

— имеющим аллергические реакции на составляющие вакцины;

— которые тяжело пережили первую вакцинацию и имели аллергические реакции;

— лицам, которые на момент запланированной вакцинации тяжело болеют и имеют лихорадку — температура тела свыше 38 ° C;

— людям, которые имеют возраст меньше, чем указано в инструкции к вакцине.

Если вы склонны к аллергии, это не значит, что организм плохо отреагирует на препарат. В любом случае перед вакцинацией вас осматривает медицинский работник и спрашивает обо всем необходимом, чтобы выяснить, можно ли вам делать прививку. Непосредственно после прививки вакцинированным стоит провести еще некоторое время (рекомендуется полчаса), чтобы убедиться, что организм нормально воспринял вакцину.

"Вакцинация проводится медицинскими работниками, которые просят пациента побыть в больнице/амбулатории еще пол часа. Если произойдет тяжелая реакция, а именно анафилаксия, она произойдет в этот промежуток времени, и человеку предоставят неотложную помощь", — подчеркивают специалисты в сборнике.

Ранее сообщалось, что будет, если получить только одну дозу вакцины от коронавируса. По мнению американского врача и медицинского аналитика Леаны Вен, крайне важно получить обе дозы вакцины от коронавируса, если вы вводите препарат, состоящий из двух частей. Аргументацию ее слов смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" информировал, что инфекционист Ольга Голубовская рекомендует остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Почему, читайте в нашем материале.

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