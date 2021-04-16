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Главная Новости Общество медицина Украина получила вакцину Comirnaty производства Pfizer: когда начнут вакцинацию
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Украина получила вакцину Comirnaty производства Pfizer: когда начнут вакцинацию

В первой партии Pfizer для украинцев находится 117 тысяч доз вакцины

сегодня, 12:57
Автор:

Вечканова Елена

С 16 апреля Украина стала "богаче" на еще одну противоковидную вакцину. Согласно сообщению главного санврача Виктора Ляшко, наша страна наконец-то заполучила долгожданную "стартовую" партию американской вакцины Pfizer. Многие подробности чиновник описал на личной Facebook-странице.

Украина получила вакцину Comirnaty производства Pfizer: когда начнут вакцинацию

Украина получила первую дозу вакцины Pfizer. Фото из открытых источников

Как объяснил Ляшко, украинцев будут прививать препаратом Comirnaty. Вакцина является общей разработкой компаний BioNTech и Pfizer, которые сотрудничают с самого начала коронавирусной пандемии.

Вакцинацию американским препаратом обещают начать уже с ближайшего воскресенья, 18 апреля. Субботу же потратят на то, дабы доставить вакцину во все регионы Украины. С 19 апреля Comirnaty начнут прививать по всей стране.

Раньше уже сообщалось, что препарат производства Pfizer достанется не всем желающим. Первые, кто может рассчитывать на такую прививку, — жители домов престарелых, а также персонал, ухаживающий за пожилыми людьми. После этого вакцину собираются распределить между представителями пограничной службы и спасателями.

Сейчас на отправку по областям готовится по 1170 доз Comirnaty на каждый регион. Этим количеством обеспечат первую прививку от коронавируса. Через 25 дней Минздрав направит в регионы вторую партию для повторной вакцинации.

Стоит отметить, что вместе с основным препаратом региональные медики получат спецраствор, которым следует разводить вакцину, необходимые шприцы, а также тару, что способствует безопасной утилизации медотходов.

Напомним, что американскую вакцину от Pfizer положено хранить при очень низких температурах — от 60 до 60 градусов со значком минус. В таких условиях препарат способен сохранить свои свойства до полугода. Если же вакцину привести в соответствие с необходимыми нормами для начала вакцинации (то есть, смешать с раствором — ред.), то её можно использовать в течении следующих шести часов. Температура окружающей среды не должна превышать +25 градусов.

К слову, все дозы Comirnaty, прибывшие в Украину, получены благодаря сотрудничеству со всемирной инициативой COVAX.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению инфекциониста Ольги Голубовской, украинцам следует приостановить вакцинацию препаратом от компании AstraZeneca.

Также на портале вы можете узнать, о каких общих противопоказаниях к вакцинации против ковида сообщил Минздрав.


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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2304782539653857
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