Голубовская считает, что нужно остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca: кого это касается

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Вечканова Елена
Массовая вакцинация от коронавирусной болезни имеет множество последователей и критиков. От некоторых препаратов после выявления негативных последствий отказываются целые страны. Так произошло с продукцией компании AstraZeneca, чей Covishield активно использует Украина.
Ольга Голубовская. Фото: РБК-Украина
По словам известного
врача-инфекциониста Ольги Голубовской, вакцина AstraZeneca может быть опасной
для людей, не достигших 30-летнего возраста.
Причиной специалист называет данные исследований, которые якобы подтверждают наличие связи между этим препаратом и образованием тромбов.
Как объясняет Голубовская, эксперты
исследовали и доказали вероятность образования тромбоза у людей, вакцинированных
препаратом AstraZeneca. При этом в отдельных случаях действие вакцины может
привести к обратному процессу — серьезному кровотечению.
Подобную реакцию
вызывают ложные антитела, вырабатывающиеся якобы после реакции на S-белок коронавируса. По итогу они начинают "противостоять"
в крови тромбоцитам, поясняет Ольга Голубовская.
При этом некоторые западные страны утверждают, что такие осложнения реже диагностируются у людей старшего возраста. Вероятно, именно поэтому в Минздраве Великобритании предлагают использовать для вакцинации лиц, младше 30 лет, любой другой препарат, а не разработки AstraZeneca.
Ольга Голубовская
настаивает, что к подобным мерам должна прибегнуть и Украина. Однако при этом
не стоит забывать, что люди, предрасположенные к развитию тромбоза, также
находятся в группе, рискующей заполучить тяжелую форму протекания COVID-19.
При этом
специалист подчеркнула, что в нынешней ситуации вакцинацию от коронавируса
следует в первую очередь обеспечить людям, у которых отсутствует иммунитет. В
этот список войдут те, кто пока избежал заражения коронавирусом или переболел им более полугода назад. Все люди, имеющие "природные" антитела, считает Голубовская, могут
получить прививку позже — это также избавит от вероятности возникновения осложнений.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине появилась возможность вакцинироваться препаратом
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