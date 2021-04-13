Голубовская считает, что нужно остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca: кого это касается

Массовая вакцинация от коронавирусной болезни имеет множество последователей и критиков. От некоторых препаратов после выявления негативных последствий отказываются целые страны. Так произошло с продукцией компании AstraZeneca, чей Covishield активно использует Украина.

Ольга Голубовская. Фото: РБК-Украина

По словам известного врача-инфекциониста Ольги Голубовской, вакцина AstraZeneca может быть опасной для людей, не достигших 30-летнего возраста.



Причиной специалист называет данные исследований, которые якобы подтверждают наличие связи между этим препаратом и образованием тромбов.

Как объясняет Голубовская, эксперты исследовали и доказали вероятность образования тромбоза у людей, вакцинированных препаратом AstraZeneca. При этом в отдельных случаях действие вакцины может привести к обратному процессу — серьезному кровотечению.

Подобную реакцию вызывают ложные антитела, вырабатывающиеся якобы после реакции на S-белок коронавируса. По итогу они начинают "противостоять" в крови тромбоцитам, поясняет Ольга Голубовская.

"Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению, которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации путем введения внутривенных иммуноглобулинов и антикоагулянтов. Синдром, связанный с вакциной, получил название индуцированной вакциной иммунной тромботической тромбоцитопении", — отметила врач-инфекционист.

При этом некоторые западные страны утверждают, что такие осложнения реже диагностируются у людей старшего возраста. Вероятно, именно поэтому в Минздраве Великобритании предлагают использовать для вакцинации лиц, младше 30 лет, любой другой препарат, а не разработки AstraZeneca.

Ольга Голубовская настаивает, что к подобным мерам должна прибегнуть и Украина. Однако при этом не стоит забывать, что люди, предрасположенные к развитию тромбоза, также находятся в группе, рискующей заполучить тяжелую форму протекания COVID-19.

При этом специалист подчеркнула, что в нынешней ситуации вакцинацию от коронавируса следует в первую очередь обеспечить людям, у которых отсутствует иммунитет. В этот список войдут те, кто пока избежал заражения коронавирусом или переболел им более полугода назад. Все люди, имеющие "природные" антитела, считает Голубовская, могут получить прививку позже — это также избавит от вероятности возникновения осложнений.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине появилась возможность вакцинироваться препаратом СoronaVac. Каким категориям населения это доступно, узнайте в нашем материале.

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