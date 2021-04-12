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Врач рассказала, что будет, если получить только одну дозу вакцины от коронавируса

Врач пояснила, какую защиту может дать получение только одной из двух доз вакцины от коронавируса

сегодня, 09:40
Автор:

Таисия Ерохина

Крайне важно получить обе дозы вакцины от коронавируса, если вы вводите препарат, состоящий из двух частей. Такое мнение высказала американский врач и медицинский аналитик Леана Вэн, передает CNN.

Врач рассказала, что будет, если получить только одну дозу вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

По словам медика, вакцины были разработаны, исходя из предположения, что люди будут принимать две дозы. Поэтому эффективность применима до тех пор, пока люди получают обе из них. Первая доза дает некоторую защиту, но эксперты в области здравоохранения не знают, как долго она длится.

Также врач рассказала, что делать, если вам поставили диагноз "Covid-19" между введением первой и второй доз вакцины. По ее словам, первая из них обеспечивает некоторую защиту, но не такую ​​большую, как две дозы, поэтому существует вероятность заражения вирусом между прививками.

Если же вам поставили диагноз "Covid-19" в перерывах между вакцинациями, то доктор Вэн рекомендует подождать с введением второй дозы.

"Ваша иммунная система уже активизирована и реагирует на коронавирус, поэтому вам не нужна вакцина для ее дальнейшего стимулирования на этом этапе, — сказала врач. — Важно дать организму шанс восстановиться, поэтому лучше подождать, пока симптомы не исчезнут, и уже после этого можно будет получить вторую дозу".

Ранее доктор Вэн пояснила, нужно ли вакцинироваться тем, кто недавно переболел коронавирусом. Медик назвала период времени, после которого можно делать прививку. По ее словам, люди должны принимать во внимание одно из важных условий при получении вакцины: необходимо убедиться, что вы здоровы.

Как ранее сообщалось, доктор Евгений Комаровский рассказал, при каких симптомах опасно лечить коронавирус дома. Он пояснил, когда заболевшим коронавирусом следует ложиться в больницу.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/04/11/health/second-dose-coronavirus-vaccine-wellness/index.html
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