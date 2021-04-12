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Врач пояснила, нужно ли вакцинироваться тем, кто недавно переболел коронавирусом

Американский врач рассказала, когда те, кто переболел коронавирусом, могут получить вакцину от Covid-19

сегодня, 09:05
Автор:

Таисия Ерохина

Переболевшим коронавирусом также можно вакцинироваться, поскольку вакцина против Covid-19 обеспечивает лучшую, более длительную и устойчивую защиту, чем естественный иммунитет. Такое мнение высказала американский врач и медицинский аналитик Леана Вэн, передает CNN.

Врач пояснила, нужно ли вакцинироваться тем, кто недавно переболел коронавирусом

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

По словам доктора Вэн, если у человека есть право на вакцинацию от коронавируса, то важно им воспользоваться.

"Пока что нет достоверных данных о том, как долго продлится защита после заражения коронавирусом, поэтому вам все равно следует пройти вакцинацию", — считает врач.

По ее словам, текущий период изоляции после диагностики коронавирусной инфекции составляет 10 дней после появления симптомов. Поэтому медик рекомендует всем следовать этому руководству.

"Если прошло 10 дней, а симптомы у вас минимальные или отсутствовали, было бы неплохо получить вакцину на этом этапе", — отметила Леана Вэн.

По словам медицинского аналитика, при получении вакцины от коронавируса необходимо принимать во внимание одно из важных условий: вы должны убедиться, что здоровы.

Напомним, исследователи обнаружили, что люди, у которых за последние 6 месяцев был диагностирован коронавирус, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.

Как сообщалось ранее, врач назвал симптомы, с которыми во время коронавируса следует быть внимательнее. Так, медик предупредил о том, когда температура и другие симптомы могут свидетельствовать об опасном течении коронавируса. Врач советует сделать тест, если у вас поднялась температура тела. Также важно считать день заболевания от первого повышения температуры, а не от получения положительного теста.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/04/11/health/second-dose-coronavirus-vaccine-wellness/index.html
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