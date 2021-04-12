Врач пояснила, нужно ли вакцинироваться тем, кто недавно переболел коронавирусом

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Таисия Ерохина
Переболевшим коронавирусом также можно вакцинироваться, поскольку вакцина
против Covid-19 обеспечивает лучшую, более длительную и устойчивую защиту, чем
естественный иммунитет. Такое мнение высказала американский врач и медицинский
аналитик Леана Вэн, передает CNN.
Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников
По словам доктора Вэн, если у человека есть право на вакцинацию от
коронавируса, то важно им воспользоваться.
По ее словам, текущий период изоляции после диагностики коронавирусной
инфекции составляет 10 дней после появления симптомов. Поэтому медик
рекомендует всем следовать этому руководству.
По словам медицинского аналитика, при получении вакцины от коронавируса необходимо принимать во внимание одно из важных условий: вы должны убедиться, что здоровы.
Напомним, исследователи
обнаружили, что люди, у которых за последние 6 месяцев был
диагностирован коронавирус, более склонны к развитию депрессии, деменции,
психоза и инсульта.
Как сообщалось ранее, врач назвал симптомы, с
которыми во время коронавируса следует быть внимательнее. Так, медик предупредил о том,
когда температура и другие симптомы могут свидетельствовать об опасном
течении коронавируса. Врач советует сделать
тест, если у вас поднялась температура тела. Также важно считать день
заболевания от первого повышения температуры, а не от получения положительного теста.
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