Врач назвал симптомы, с которыми во время коронавируса следует быть внимательнее

Наличие температуры на 7-8 день заболевания коронавирусом может свидетельствовать о бактериальной инфекции. Об этом на своей странице написал украинский врач Тарас Жиравецкий.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Врач советует сделать тест, если у вас поднялась температура тела. Важно, по его словам, считать день заболевания от начала температуры, а не получения положительного теста.

"Если у вас высокая температура на 7-8 день заболевания это очень высокая вероятность присоединения бактериальной инфекции, поэтому стоит сдать анализ крови на црп (CRP — норма С-реактивного белка, — ред.) и прокальцитонин, — говорится в сообщении. — Если у вас высокие показатели црп (более 50) или ферритина — ждите тяжелого течения ковида".

Врач отмечает, что употребление антибактериальных препаратов с первого дня заболевания не требуется и не поможет.

При падении сатурации меньше показателя 92, Жиравецкий подчеркивает необходимость госпитализации. Врач советует приобрести или одолжить у знакомых пульсоксиметр, чтобы прибор был рядом с пациентом дома.

Жиравецкий рекомендует тем, кто еще не болел коронавирусом, воздержаться от отдыха в далеких экзотических странах. Врач говорит: "Вместо отдыха можно получить сложный квест на выживание".

Отмечается, что повышение температуры после ковида может свидетельствовать не о повторном ковиде, а о воспалении легких.

Напомним, ученые обнаружили связь коронавируса с рядом болезней. Так, исследователи обнаружили, что люди, у которых за последние шесть месяцев был диагностирован коронавирус, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, при каких симптомах опасно лечить коронавирус дома.

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