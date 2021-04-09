Врач назвал симптомы, с которыми во время коронавируса следует быть внимательнее

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Таисия Ерохина
Наличие температуры на 7-8 день заболевания коронавирусом может свидетельствовать о бактериальной инфекции. Об этом на своей странице написал украинский врач Тарас Жиравецкий.
Коронавирус. Фото из открытых источников
Врач советует сделать тест, если у вас поднялась температура тела. Важно, по его словам, считать день заболевания от начала температуры, а не получения положительного теста.
Врач отмечает, что употребление антибактериальных препаратов с первого дня заболевания не требуется и не поможет.
При падении сатурации меньше показателя 92, Жиравецкий подчеркивает необходимость госпитализации. Врач советует приобрести или одолжить у знакомых пульсоксиметр, чтобы прибор был рядом с пациентом дома.
Жиравецкий рекомендует тем, кто еще не болел коронавирусом, воздержаться от отдыха в далеких экзотических странах. Врач говорит: "Вместо отдыха можно получить сложный квест на выживание".
Отмечается, что повышение температуры после ковида может свидетельствовать не о повторном ковиде, а о воспалении легких.
Напомним, ученые обнаружили связь коронавируса с рядом болезней. Так, исследователи обнаружили, что люди, у которых за последние шесть месяцев был диагностирован коронавирус, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.
Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, при каких симптомах опасно лечить коронавирус дома.
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