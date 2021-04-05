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Главная Новости Общество медицина Комаровский рассказал, при каких симптомах опасно лечить коронавирус дома
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Комаровский рассказал, при каких симптомах опасно лечить коронавирус дома

Доктор Евгений Комаровский рассказал, когда заболевшим коронавирусом нужно ложиться в больницу

сегодня, 16:59
Автор:

Таисия Ерохина

Доктор Евгений Комаровский объяснил, в каком случае людям, заболевшим коронавирусом, необходима госпитализация и лечение в больнице, а не дома. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Комаровский рассказал, при каких симптомах опасно лечить коронавирус дома

Когда не стоит лечить коронавирус дома. Фото из открытых источников

По словам Комаровского, если сатурация (уровень кислорода в крови) составляет выше 93, то пациент может спокойно лечиться дома.

Врач выделил четыре основных показания к госпитализации.

Как рассказал Комаровский, если сатурация достигает ниже 93 на фоне кислородотерапии, то есть когда у пациента 92, дается кислород и сатурация повышается, то можно дышать дома с помощью концентратора. Если же сатурация не повышается или нет концентратора, необходимо идти в стационар.

Второе показание, по словам медика, психические расстройства на фоне ковида. Комаровский заявил, что это повод устраиваться в больницу.

В-третьих, при самолечении коронавируса негативные последствия может повлечь кишечный синдром.

"Когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов", — говорится в сообщении Комаровского.

Четвертым показанием для госпитализации медик указал наличие высокой температуры выше 39 градусов при отсутствии реакции организма на жаропонижающие.

Напомним, врач рассказала, кто чаще всего является переносчиком коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации от Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог Covid-19.

Отметим, что согласно данным Минздрава, в "красную" зону попадают регионы, где на протяжении трех дней превышены два или более показателя по Covid. 


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Источник: https://t.me/dr_komarovskiy/1003
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