Врач рассказала, кто чаще всего является переносчиком коронавируса

Чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети. Хотя они в основном болеют в легкой форме, но могут инфицировать взрослых. Об этом рассказала врач Татьяна Лутай "Укринформу".

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По словам медика, дети всегда является движущей силой при любых респираторных вирусных инфекциях. К таким относится и коронавирусная.

"Именно они должны находиться дома, у нас при гриппе и ОРВИ ежегодно ориентировочно 75% больных — это дети", — отметила Лутай.

При этом сообщается, что подавляющее большинство детей переносят коронавирус в легкой форме. Однако они часто распространяют болезнь дома — родителям, дедушкам и бабушкам, а те нередко страдают хроническими заболеваниями.

"Я понимаю, что детям нужны живое общение и обучение, но как эпидемиолог я озвучила те вещи, которые, видимо, многим не понравятся", — добавила Лутай.

Напомним, сегодня, 2 апреля, на территории Украины обнаружено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество инфицированных за сутки с начала пандемии. В частности, COVID-19 диагностировали у 834 детей и 484 медработников.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, Украина стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы по наиболее критической ситуацией из-за коронавирусной болезни. Прежде всего причина кроется в низком количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев. Темпы вакцинации в соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от Польши, но превышает показатели России.

Между тем, ВОЗ назвала страну, где наиболее опасная ситуация с COVID-19. Самая критическая ситуация с коронавирусом сегодня наблюдается в Бразилии.

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