Врач рассказала, кто чаще всего является переносчиком коронавируса

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Таисия Ерохина
Чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети. Хотя они в основном болеют в легкой форме, но могут инфицировать взрослых. Об этом рассказала врач Татьяна Лутай "Укринформу".
Фото из открытых источников
По словам медика, дети всегда является движущей силой при любых респираторных вирусных инфекциях. К таким относится и коронавирусная.
При этом сообщается, что подавляющее большинство детей переносят коронавирус в легкой форме. Однако они часто распространяют болезнь дома — родителям, дедушкам и бабушкам, а те нередко страдают хроническими заболеваниями.
Напомним, сегодня, 2 апреля, на территории Украины обнаружено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество инфицированных за сутки с начала пандемии. В частности, COVID-19 диагностировали у 834 детей и 484 медработников.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, Украина стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы по наиболее критической ситуацией из-за коронавирусной болезни. Прежде всего причина кроется в низком количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев. Темпы вакцинации в соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от Польши, но превышает показатели России.
Между тем, ВОЗ назвала страну, где наиболее опасная ситуация с COVID-19. Самая критическая ситуация с коронавирусом сегодня наблюдается в Бразилии.
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Крысолов
сегодня, 17:55
Эпидемиология - это человеконенавистничество. С их (эпидемиологов) точки зрения всех нужно загнать в концлагерь или хотя бы искалечить всем психику чтоб сидели такими себе запуганными крысёнышами под плинтусом в депрессии, никуда не ходили и ничего не хотели... Интересно, массовые расстрелы всех здоровых и бодрых они скоро начнут рекомендовать.