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Врач рассказала, кто чаще всего является переносчиком коронавируса

Врач рассказала о нюансах течения коронавируса у детей

сегодня, 18:43
Автор:

Таисия Ерохина

Чаще всего переносчиками коронавирусной инфекции являются дети. Хотя они в основном болеют в легкой форме, но могут инфицировать взрослых. Об этом рассказала врач Татьяна Лутай "Укринформу".

Врач рассказала, кто чаще всего является переносчиком коронавируса

Фото из открытых источников

По словам медика, дети всегда является движущей силой при любых респираторных вирусных инфекциях. К таким относится и коронавирусная.

"Именно они должны находиться дома, у нас при гриппе и ОРВИ ежегодно ориентировочно 75% больных — это дети", — отметила Лутай.

При этом сообщается, что подавляющее большинство детей переносят коронавирус в легкой форме. Однако они часто распространяют болезнь дома — родителям, дедушкам и бабушкам, а те нередко страдают хроническими заболеваниями.

"Я понимаю, что детям нужны живое общение и обучение, но как эпидемиолог я озвучила те вещи, которые, видимо, многим не понравятся", — добавила Лутай.

Напомним, сегодня, 2 апреля, на территории Украины обнаружено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество инфицированных за сутки с начала пандемии. В частности, COVID-19 диагностировали у 834 детей и 484 медработников.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, Украина стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы по наиболее критической ситуацией из-за коронавирусной болезни. Прежде всего причина кроется в низком количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев. Темпы вакцинации в соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от Польши, но превышает показатели России.

Между тем, ВОЗ назвала страну, где наиболее опасная ситуация с COVID-19. Самая критическая ситуация с коронавирусом сегодня наблюдается в Бразилии.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220313-najbilsimi-perenosnikami-koronavirusu-e-diti-likarka.html
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Обусуждения

Крысолов

сегодня, 17:55

Эпидемиология - это человеконенавистничество. С их (эпидемиологов) точки зрения всех нужно загнать в концлагерь или хотя бы искалечить всем психику чтоб сидели такими себе запуганными крысёнышами под плинтусом в депрессии, никуда не ходили и ничего не хотели... Интересно, массовые расстрелы всех здоровых и бодрых они скоро начнут рекомендовать.

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