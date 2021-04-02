Ситуация ухудшается: в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID с начала пандемии

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 2 апреля на территории Украины выявлено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID диагностировали у 834 детей и 484 медработников. Статистику министр разместил на странице в Facebook.

Ситуация ухудшается: в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев с начала пандемии - фото из открытых источников

Наибольшее количество случаев зафиксировано во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

По данным главы МОЗ, за прошлые сутки выздоровело 10 287 человек, доставлено в больницу 5 040, а также зафиксировано 433 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания.

За все время пандемии коронавируса в стране заболело 1 711 630 человек, выздоровело 1 333 370 человек, а также зарегистрировано 33 679 летальных случаев.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух. Степанов отметил, что в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Он добавил, что, по мнению Министерства здравоохранения, такая стратегия борьбы с коронавирусом является лучшей. Министр также подчеркнул, что согласно показателю летальных случаев вследствие СOVID-19 Украину опережают 34 европейские страны.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые из Бразилии обнаружили пользу диеты, богатой пищевыми волокнами, для людей, которые болеют коронавирусом. Она способна предотвращать воспалительный процесс и приостанавливать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.





















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!