logo
Русский Українська

BTC/USD

59899.53

ETH/USD

2003.63

LTC/USD

206.51

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ситуация ухудшается: в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID с начала пандемии
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация ухудшается: в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID с начала пандемии

Впервые в стране практически 20 тысяч заражений

сегодня, 08:20
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 2 апреля на территории Украины выявлено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID диагностировали у 834 детей и 484 медработников. Статистику министр разместил на странице в Facebook. 

Ситуация ухудшается: в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев COVID с начала пандемии

Ситуация ухудшается: в Украине обнаружили наибольшее количество новых случаев с начала пандемии - фото из открытых источников

Наибольшее количество случаев зафиксировано во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

По данным главы МОЗ, за прошлые сутки выздоровело  10 287 человек, доставлено в больницу 5 040, а также зафиксировано 433 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

За все время пандемии коронавируса в стране заболело 1 711 630 человек, выздоровело 1 333 370 человек, а также зарегистрировано 33 679 летальных случаев. 

Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух. Степанов отметил, что в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Он добавил, что, по мнению Министерства здравоохранения, такая стратегия борьбы с коронавирусом является лучшей. Министр также подчеркнул, что согласно показателю летальных случаев вследствие СOVID-19 Украину опережают 34 европейские страны. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые из Бразилии обнаружили пользу диеты, богатой пищевыми волокнами, для людей, которые болеют коронавирусом. Она способна предотвращать воспалительный процесс и приостанавливать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.







Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ