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Главная Новости Общество медицина В Минздраве рассказали, как долго будет длиться рост заболеваемости на COVID
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В Минздраве рассказали, как долго будет длиться рост заболеваемости на COVID

Максим Степанов считает, что ситуация остается достаточно напряженной

сегодня, 15:13
Автор:

Елизавета Черных

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух. Об этом чиновник заявил на правительственном заседании, передает "Украинская правда". 

В Минздраве рассказали, как долго будет длиться рост заболеваемости на COVID

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Ситуация остается достаточно напряженной. Мы прогнозируем еще рост количества больных, и, как следствие, показателей госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух", — сказал глава Минздрава. 

Степанов отметил, что в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Он добавил, что, по мнению Министерства здравоохранения, такая стратегия борьбы с коронавирусом является лучшей. Министр также подчеркнул, что согласно показателю летальных случаев вследствие СOVID-19 Украину опережают 34 европейские страны. 

Напомним, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6405 человек. В частности, COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. За прошлые сутки в больницы попало 5558 пациентов, было зафиксировано 407 случаев смертей от последствий коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.  

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять и даже на десять. 




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/31/7288504/
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