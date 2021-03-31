В Минздраве рассказали, как долго будет длиться рост заболеваемости на COVID

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Елизавета Черных
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух. Об этом чиновник заявил на правительственном заседании, передает "Украинская правда".
Максим Степанов - фото из открытых источников
Степанов отметил, что в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Он добавил, что, по мнению Министерства здравоохранения, такая стратегия борьбы с коронавирусом является лучшей. Министр также подчеркнул, что согласно показателю летальных случаев вследствие СOVID-19 Украину опережают 34 европейские страны.
Напомним, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6405 человек. В частности, COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. За прошлые сутки в больницы попало 5558 пациентов, было зафиксировано 407 случаев смертей от последствий коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять и даже на десять.
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