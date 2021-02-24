В Украине снова начал действовать адаптивный карантин: что изменилось

Язык
Coinspot 24.02.2021
BTC/USD
50942.72
ETH/USD
1649.28
LTC/USD
183.30
НБУ 24.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины
в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться
"зеленый", "желтый", "оранжевый" или
"красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Карантин - фото из открытых источников
• уровень
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не
превышает 50% эпидемического порога,
• коэффициент
выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и
экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет
менее 5%.
Новые карантинные ограничения продлятся с 24 февраля по 30
апреля. Однако, вероятнее всего, это не конечная дата. В правительстве неоднократно
озвучивали предположение, что с карантином Украина будет жить весь 2021 год.
Все регионы разделили на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, красную, оранжевую и красную. Большинство областей сначала отнесли к желтой зоне. Потом уровень опасности будут определять по такому принципу.
Напомним, министерство здравоохранения Украины приняло решение разделить регионы страны на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Так, в "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области,По данным источника, в Ивано-Франковской области будет запрещена работа развлекательных заведений, кинотеатров, ночных клубов, спортзалов, проведения культурных и религиозных мероприятий. Известно, что заведения общественного питания могут работать исключительно на вынос, а учащиеся 5-11 классов продолжат дистанционное обучение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости