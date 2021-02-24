В Украине снова начал действовать адаптивный карантин: что изменилось

Ровно в 00:00 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.



В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Карантин - фото из открытых источников

• уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога,

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет менее 5%.

Новые карантинные ограничения продлятся с 24 февраля по 30 апреля. Однако, вероятнее всего, это не конечная дата. В правительстве неоднократно озвучивали предположение, что с карантином Украина будет жить весь 2021 год.

Все регионы разделили на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, красную, оранжевую и красную. Большинство областей сначала отнесли к желтой зоне. Потом уровень опасности будут определять по такому принципу.

Напомним, министерство здравоохранения Украины приняло решение разделить регионы страны на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Так, в "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области,

По данным источника, в Ивано-Франковской области будет запрещена работа развлекательных заведений, кинотеатров, ночных клубов, спортзалов, проведения культурных и религиозных мероприятий. Известно, что заведения общественного питания могут работать исключительно на вынос, а учащиеся 5-11 классов продолжат дистанционное обучение.

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