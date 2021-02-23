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В "красную" зону карантина попали две области

В общем предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности

сегодня, 16:08
Автор:

Елизавета Черных

Министерство здравоохранения Украины приняло решение разделить регионы страны на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Так, в "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области, передает издание "РБК-Украина". 

В "красную" зону карантина попали две области

В "красную" зону карантина попали две области - фото из открытых источников

По данным источника, в Ивано-Франковской области будет запрещена работа развлекательных заведений, кинотеатров, ночных клубов, спортзалов, проведения культурных и религиозных мероприятий. Известно, что заведения общественного питания могут работать исключительно на вынос, а учащиеся 5-11 классов продолжат дистанционное обучение. 

В Черновицкой области закрыты школы, а также сокращена работа ресторанов до 20:00. 

Напомним, что с 24 февраля в Украине введут адаптивный карантин. Предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Что предусматривает каждый из них можно прочитать в нашем материале. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что во время карантина государство выплачивает гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, материальную помощь. Общая сумма выплат безработным достигла 15,8 миллиарда гривен.  По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, помощь нетрудоустроенным гражданам выплачивается ритмично. Кроме того, некоторым украинцам за этот период удалось найти место работы благодаря центрам занятости. Всего за период пандемии трудоустроилось более 600 000 жителей страны. Известно, что право на получение материальной помощи от государства без стажа имеют лица до 35 лет.





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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/krasnuyu-zonu-karantina-popali-dve-oblasti-1614087685.html
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