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Главная Новости Общество события В Украине обновили правила карантина: что будет запрещено и разрешено
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В Украине обновили правила карантина: что будет запрещено и разрешено

Система «карантинного зонирования» возвращается, но есть смягчения

сегодня, 16:42
Автор:

Таисия Ерохина

С новой недели в Украине снова будет действовать адаптивная модель карантина. Но некоторые ограничения изменены. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.

В Украине обновили правила карантина: что будет запрещено и разрешено

Фото из открытых источников

Так, с 24 февраля в Украине введут адаптивный карантин. Предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. В Минздраве объяснили, что предполагает каждый из них.

Зеленый уровень:

— уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

— выявление случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена) — менее 5%.

Желтый уровень:

— массовые мероприятия при расчете 4 "квадрата" площади на одного человека, или наполненность зала более 50% мест;

— посещение учебных заведений группами более 20 человек;

— спортивные матчи, при условии наполненности 50% мест;

— работа общепита до 24 часов.

Оранжевый уровень не предполагает новых правил, но будет считаться "тревожным звоночком".

Красный уровень:

— заведения общественного питания не работают (только адресная доставка и обслуживание на вынос);

— закрытие ТРЦ и других развлекательных заведений;

— закрытие учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов в школах);

— закрытие непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов.

В Украине обновили правила карантина: что будет запрещено и разрешено - фото 2

Напомним, в Минобразования рассказали, как во время обновленного карантина будут работать детские сады, школы, университеты. В министерстве добавили, что позиция касательно очного обучения учащихся начальной школы остается неизменной.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1784916555004775
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