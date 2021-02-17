В Украине обновили правила карантина: что будет запрещено и разрешено

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
С новой недели в Украине снова будет действовать адаптивная модель карантина. Но некоторые ограничения изменены. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.
Фото из открытых источников
Так, с 24 февраля в Украине введут адаптивный карантин. Предусмотрено четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. В Минздраве объяснили, что предполагает каждый из них.
Зеленый уровень:
— уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;
— выявление случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена) — менее 5%.
Желтый уровень:
— массовые мероприятия при расчете 4 "квадрата" площади на одного человека, или наполненность зала более 50% мест;
— посещение учебных заведений группами более 20 человек;
— спортивные матчи, при условии наполненности 50% мест;
— работа общепита до 24 часов.
Оранжевый уровень не предполагает новых правил, но будет считаться "тревожным звоночком".
Красный уровень:
— заведения общественного питания не работают (только адресная доставка и обслуживание на вынос);
— закрытие ТРЦ и других развлекательных заведений;
— закрытие учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов в школах);
— закрытие непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов.
Напомним, в Минобразования рассказали, как во время обновленного карантина будут работать детские сады, школы, университеты. В министерстве добавили, что позиция касательно очного обучения учащихся начальной школы остается неизменной.
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