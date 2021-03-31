Официальную COVID-статистику можно умножать на 10, - инфекционист Голубовская

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять, и даже на десять, передает OBOZREVATEL, ссылаясь на УНН.

Официальную COVID-статистику можно умножать на 10 - фото из открытых источников

Ольга Голубовская отмечает, что причиной, по которой может искажаться статистика, является нежелание украинцев делать тест на коронавирус, при том, что возможность для этого в стране есть. По словам инфекциониста, ранее ситуация была обратная — за тестом на COVID выстраивались очереди, однако государство не могло обеспечить тестами всех желающих.

Специалист также отмечает, что на сегодняшний день не видит смысла в глобальном тестировании на коронавирус.

"Сейчас ситуация такова, что возможностей уже больше, но люди уже не хотят этим заниматься. Официальную статистику можно на 10 умножать, на пять так точно", – сказала Голубовская.

Напомним, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6 405 человек. В частности COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. Сообщается, что за прошлые сутки попали в больницу 5 558 пациентов, а также зафиксировано 407 случаев смерти от последствия коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по мнению ведущего врача-инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, в стране стоит вновь объявить жесткий карантин.

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