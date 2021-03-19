"Нужен был еще вчера": Голубовская о введении локдауна в Украине

Вакцинация является едва ли не единственным противоэпидемическим мероприятием, которое проводит Украина. По мнению ведущего врача-инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, в стране стоит вновь объявить жесткий карантин, пишет "Обозреватель".



Голубовская считает, что Украине нужен локдаун. Фото: Волинські новини

Как объясняет специалистка, коронавирус в своей специфике распространения чем-то очень напоминает корь. Когда в очагах вспышки второй болезни были недостаточно координированы действия властей, медиков и представителей других необходимых структур, статистика фиксировала все новые и новые случаи заражения.

" У нас полно вакцинированных болело, потому что есть законы развития инфекционного процесса, и ими надо руководствоваться, когда внедряешь какие-то массовые мероприятия , — говорит Голубовская, тут же объясняя, в чем главная ошибка распространения: — Вообще никто не работал в очагах. Полное отсутствие работы в очагах ".

При этом с коронавирусом начинать активную работу в местах, где фиксируются активные вспышки заболевания, уже поздно, считает инфекционист. Ольга Голубовская убеждена, что самое правильное, что украинские власти могут сейчас сделать — это объявить новый полноценный локдаун во всех областях.

По мнению врача, многие города сейчас уже близки к медицинскому коллапсу на фоне коронавируса. Это означает отмену всех массовых мероприятий, открытие новых стационаров на базе медицинских учреждений и продолжение грамотной политики вакцинации. Также среди необходимых вещей Голубовская называет запас кислорода для больных, коим потребуется аппарат для искусственной вентиляции легких.

Жесткие карантинные меры, по словам врача, способны хотя бы слегка уменьшить количество новых случаев заболевания.

" Нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут становиться тяжелее какое-то время ", — делает весьма грустный прогноз Голубовская.

При этом она считает, что общенациональный локдаун уже следовало объявить, а не закрывать постепенно по несколько регионов, разделяя их на "цветные" зоны.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине сейчас резко ухудшилась ситуация с коронавирусными больными по сравнению с началом 2021 года. Детали — в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, когда в стране появится американская вакцина от коронавируса Pfizer.

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