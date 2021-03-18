Стало известно, когда в Украине появится вакцина Pfizer

Уже в апреле украинцы могут рассчитывать на вакцинацию американским препаратом от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на заявления представителя Центра общественного здоровья Минздрава Александра Заики.



Pfizer прибудет в Украину уже в апреле. Фото из открытых источников

Как сообщил чиновник, первое прибытие Pfizer в Украину произойдет в апреле. Следующие поставки запланированы уже на второе полугодие 2021 года.

При этом Александр Заика отметил, что в графике вероятны изменения, т.к. вакцина в Украину, вероятно, будет поставляться с помощью специальных траншей.

Эта информация, к слову, подтверждает предыдущие заявления руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Напомним, не так давно Ермак заявил, что вакцина Pfizer будет доставлена в Украину в ближайшие недели. Как уточнялось, поставки этого препарата стали возможны благодаря непосредственной помощи стран-союзников из Европейского Союза.

Ранее "Комментарии" сообщали, как представители Всемирной организации здравоохранения отреагировали на вероятность возникновения тромбоза после вакцины AstraZeneca. Между прочим, отдельные страны Европы отказались от использования данного препарата до окончательного вердикта исследователей.

Прокомментировал существующие риски от вакцины и президент Украины Владимир Зеленский. По мнению политика, препарат от компании AstraZeneca (в том числе и вакцина Covishield, которой прививают украинцев) — вполне безопасен. Большинство заявлений, свидетельствующих об обратном, по мнению Зеленского, являются частью спланированной информатаки на процесс вакцинации в целом.

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