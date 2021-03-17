Скандал из-за вакцины AstraZeneca: ВОЗ сделала важное заявление

Вакцину против коронавируса AstraZeneca все же рекомендовано к использованию. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в ответ на отказ нескольких стран от этого препарата. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фото из открытых источников

Так, некоторые страны Европейского Союза временно приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это стало мерой предосторожности на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у людей, получивших вакцину.

"Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности вакцины AstraZeneca. Как только этот обзор будет завершен, ВОЗ немедленно сообщит о результатах общественности. В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжить вакцинацию", — говорится в сообщении.

Напомним, в Италии изъяли почти 400 тысяч доз вакцин AstraZeneca после смерти человека. Мужчина умер через несколько часов после того, как он получил прививку. Ранее в Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер в воскресенье, 14 марта. Женщина находилась в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат.

Кроме того, Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca. По словам министра, сейчас нет оснований отказываться от вакцины, поскольку на 17 миллионов вакцинированных в мире было зафиксировано 37 случаев тромбозов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!