logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.03.2021

BTC/USD

55478.61

ETH/USD

1786.20

LTC/USD

198.87

НБУ 17.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Скандал из-за вакцины AstraZeneca: ВОЗ сделала важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал из-за вакцины AstraZeneca: ВОЗ сделала важное заявление

В ВОЗ отреагировали на отказ нескольких стран от этой вакцины

сегодня, 18:18
Автор:

Таисия Ерохина

Вакцину против коронавируса AstraZeneca все же рекомендовано к использованию. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в ответ на отказ нескольких стран от этого препарата. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Скандал из-за вакцины AstraZeneca: ВОЗ сделала важное заявление

Фото из открытых источников

Так, некоторые страны Европейского Союза временно приостановили использование вакцины AstraZeneca. Это стало мерой предосторожности на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у людей, получивших вакцину.

"Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности вакцины AstraZeneca. Как только этот обзор будет завершен, ВОЗ немедленно сообщит о результатах общественности. В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжить вакцинацию", — говорится в сообщении.

Напомним, в Италии изъяли почти 400 тысяч доз вакцин AstraZeneca после смерти человека. Мужчина умер через несколько часов после того, как он получил прививку. Ранее в Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер в воскресенье, 14 марта. Женщина находилась в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат.

Кроме того, Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca. По словам министра, сейчас нет оснований отказываться от вакцины, поскольку на 17 миллионов вакцинированных в мире было зафиксировано 37 случаев тромбозов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.who.int/news/item/17-03-2021-who-statement-on-astrazeneca-covid-19-vaccine-safety-signals
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ