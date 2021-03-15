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Главная Новости Общество медицина В Италии изъяли почти 400 тысяч доз вакцин AstraZeneca после смерти человека
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В Италии изъяли почти 400 тысяч доз вакцин AstraZeneca после смерти человека

Мужчина умер через несколько часов после того, как он получил прививку

сегодня, 19:18
Автор:

Лиза Снисар

Прокуроры североитальянского региона Пьемонт заявили в понедельник, что изъяли партию из 393 600 доз Covid-вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку. Об этом сообщает Reuters 15 марта.

В Италии изъяли почти 400 тысяч доз вакцин AstraZeneca после смерти человека

Вакцина от коронавируса - фото из открытых источников

В воскресенье региональное правительство Пьемонта прекратило использование партии после того, как Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не ясны.

Напомним, что ранее в Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер в воскресенье, 14 марта. Женщина находилась в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что трое вакцинированных медиков были младше 50 лет. Они получили первые дозы вакцины в одно время, однако побочные эффекты у них выявили через 3-10 дней. 

А до этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Он добавил, что в связи с этим гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-astrazeneca/italy-prosecutors-seize-batch-of-astrazeneca-vaccine-after-death-of-man-idUSKBN2B71QQ
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