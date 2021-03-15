В Норвегии медик умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

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Лиза Снисар
В Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер в воскресенье, 14 марта. Женщина находилась в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил директор Агентства лекарственных средств Норвегии Стейнар Мадсен, передает NKR.
Вакцина от коронавируса - фото из открытых источников
По его словам, в трех случаях вакцинации медиков речь идет "о редкой картине болезни".
При этом он добавил, что сейчас ведется расследование побочных случаев при вакцинации.
Отмечается, что трое вакцинированных медиков были младше 50 лет. Они получили первые дозы вакцины в одно время, однако побочные эффекты у них выявили через 3-10 дней. Напомним, ранее троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.
Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Он добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.
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