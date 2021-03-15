В Норвегии медик умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

В Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер в воскресенье, 14 марта. Женщина находилась в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил директор Агентства лекарственных средств Норвегии Стейнар Мадсен, передает NKR.

По его словам, в трех случаях вакцинации медиков речь идет "о редкой картине болезни".

"Сгустки крови не редкость. Однако выявлена очень необычная комбинация низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний", — говорится в сообщении.

При этом он добавил, что сейчас ведется расследование побочных случаев при вакцинации.

Отмечается, что трое вакцинированных медиков были младше 50 лет. Они получили первые дозы вакцины в одно время, однако побочные эффекты у них выявили через 3-10 дней. Напомним, ранее троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca.