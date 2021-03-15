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В Норвегии медик умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Сейчас ведется расследование побочных случаев при вакцинации препаратом AstraZeneca

сегодня, 18:11
Автор:

Лиза Снисар

В Норвегии один из медиков, которого госпитализировали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, умер в воскресенье, 14 марта. Женщина находилась в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил директор Агентства лекарственных средств Норвегии Стейнар Мадсен, передает NKR.

В Норвегии медик умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

Вакцина от коронавируса - фото из открытых источников

По его словам, в трех случаях вакцинации медиков речь идет "о редкой картине болезни".

"Сгустки крови не редкость. Однако выявлена очень необычная комбинация низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний", — говорится в сообщении.

При этом он добавил, что сейчас ведется расследование побочных случаев при вакцинации.

Отмечается, что трое вакцинированных медиков были младше 50 лет. Они получили первые дозы вакцины в одно время, однако побочные эффекты у них выявили через 3-10 дней. Напомним, ранее троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Он добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.


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Источник: https://www.nrk.no/norge/innlagt-helsearbeider-dode-_-undersoker-om-det-er-sammenheng-med-vaksinen-1.15418283
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