Минздрав: Вакцина от AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов

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Лиза Снисар
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам. Об этом говорится на официальном сайте президента 15 марта.
Максим Степанов - фото из открытых источников
В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19.
Напомним, что ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в апреле. Это может произойти не раньше мая.
Также до этого главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует. По словам Ляшко, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.
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