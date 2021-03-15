Ляшко: В Украине будут выдавать международные свидетельства о вакцинации

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует, передает "Коронавирус.Инфо" 15 марта.

По словам Ляшко, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против Covid-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против Covid-19", — подчеркнул Ляшко.

Как ранее сообщали "Комментарии", по состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. "Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

До этого глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".