logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.03.2021

BTC/USD

56177.99

ETH/USD

1772.04

LTC/USD

205.25

НБУ 15.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ляшко: В Украине будут выдавать международные свидетельства о вакцинации
commentss НОВОСТИ Все новости

Ляшко: В Украине будут выдавать международные свидетельства о вакцинации

Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует

сегодня, 13:29
Автор:

Лиза Снисар

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует, передает "Коронавирус.Инфо" 15 марта.

Ляшко: В Украине будут выдавать международные свидетельства о вакцинации

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

По словам Ляшко, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против Covid-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против Covid-19", — подчеркнул Ляшко.

Как ранее сообщали "Комментарии", по состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. "Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

До этого глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1540
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ