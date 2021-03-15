Карантин в Украине: список областей, которые попали в "красную" и "оранжевую" зону

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Лиза Снисар
Министерство здравоохранения Украины расширило "оранжевую" зону карантина. Теперь в зоне риска оказалась Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные 15 марта.
Коронавирус в Украине - фото из открытых источников
По состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
"Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.
При этом в 10 регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с Covid-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано-Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.
Отметим, что в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин — все регионы разделяют на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. В "красных" зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. "Оранжевая" — является зоной риска.
Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".
Также Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма.
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