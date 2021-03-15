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Главная Новости Общество медицина В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину Спутник V
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В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину Спутник V

Сейчас программа сотрудничества находится на стадии реализации

сегодня, 13:51
Автор:

Лиза Снисар

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в апреле. Это может произойти не раньше мая. Об этом сообщил глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Il Sole 24 Ore.

В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину Спутник V

Вакцина от коронавируса - фото из открытых источников

По словам Кавалери, сейчас программа сотрудничества находится на стадии реализации.

"Спутник V" — это хорошо разработанная вакцина, которая заслуживает общего интереса. Мы рады сотрудничать с компанией-производителем, и посмотрим, сможем ли мы использовать ее в Европе, но мы должны проверить, соответствуют ли ожиданиям стандарты производства", — заявил Кавалери.

В ЕМА подчеркнули, что до конца апреля не смогут дать ответ по российской вакцине.

"В ближайшие недели мы увидим, сможем утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы дать согласие на "Спутник V". Вероятно в мае", — добавил Кавалери.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

Как ранее сообщали "Комментарии", по состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. "Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.


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Источник: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-fuoco-portone-dell-iss-speranza-inaccettabile-atto-intimidatorio-ADGkVGQB
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