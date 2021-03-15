В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину Спутник V

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Лиза Снисар
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что не одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в апреле. Это может произойти не раньше мая. Об этом сообщил глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Il Sole 24 Ore.
Вакцина от коронавируса - фото из открытых источников
По словам Кавалери, сейчас программа сотрудничества находится на стадии реализации.
В ЕМА подчеркнули, что до конца апреля не смогут дать ответ по российской вакцине.
Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.
Как ранее сообщали "Комментарии", по состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. "Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.
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