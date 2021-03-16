Степанов: В Украине не было случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат. Об этом глава Минздрава сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что небольшой уход после вакцинации требовался только для двух пациентов, которые получили вакцину.

"У нас зафиксировано 362 побочные реакции. Это легкие реакции, только двое требовали ухода медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было", — рассказал Степанов.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.

Напомним, что ранее в Норвегии умер медик после вакцинации препаратом AstraZeneca. Сейчас в стране ведется расследование побочных случаев при вакцинации. Отмечается, что побочные эффекты также зафиксировали еще у троих медиков.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Также отметим, что в Италии изъяли партию из 393 600 доз Covid-вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку. Таким образом, Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не ясны.