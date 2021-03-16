Степанов: В Украине не было случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

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Лиза Снисар
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield). На сегодня зафиксированы 362 побочные реакции на препарат. Об этом глава Минздрава сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Максим Степанов - фото из открытых источников
Он отметил, что небольшой уход после вакцинации требовался только для двух пациентов, которые получили вакцину.
Напомним, что ранее Максим Степанов заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.
Напомним, что ранее в Норвегии умер медик после вакцинации препаратом AstraZeneca. Сейчас в стране ведется расследование побочных случаев при вакцинации. Отмечается, что побочные эффекты также зафиксировали еще у троих медиков.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.
Также отметим, что в Италии изъяли партию из 393 600 доз Covid-вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку. Таким образом, Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не ясны.
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