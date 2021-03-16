"Привил родителей и себя": Степанов заявил, что вакцина от AstraZeneca безопасна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Максим Степанов - фото из открытых источников

Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний. "Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", — заявил Степанов.

Напомним, что ранее в Норвегии умер медик после вакцинации препаратом AstraZeneca. Сейчас в стране ведется расследование побочных случаев при вакцинации. Отмечается, что побочные эффекты также зафиксировали еще у троих медиков.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов . В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Он добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.





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