"Привил родителей и себя": Степанов заявил, что вакцина от AstraZeneca безопасна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Максим Степанов - фото из открытых источников
Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.
"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", — заявил Степанов.
Напомним, что ранее в Норвегии умер медик после вакцинации
препаратом AstraZeneca. Сейчас в стране ведется расследование побочных случаев при вакцинации. Отмечается, что побочные эффекты также зафиксировали еще у троих медиков.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов
. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.
Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19
на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Он добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.