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Главная Новости Общество медицина "Привил родителей и себя": Степанов заявил, что вакцина от AstraZeneca безопасна
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"Привил родителей и себя": Степанов заявил, что вакцина от AstraZeneca безопасна

Степанов заявил, что пока нет медицинских показаний для отказа от препарата

сегодня, 11:03
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом. Об этом министр здравоохранения заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Привил родителей и себя": Степанов заявил, что вакцина от AstraZeneca безопасна

Максим Степанов - фото из открытых источников

Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.

"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", — заявил Степанов.

Напомним, что ранее в Норвегии умер медик после вакцинации препаратом AstraZeneca. Сейчас в стране ведется расследование побочных случаев при вакцинации. Отмечается, что побочные эффекты также зафиксировали еще у троих медиков.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая доза вакцины от коронавируса снижает вероятность заражения Covid-19 на 76%. По словам президента, после второй дозы препарата человек получает полную защиту от Covid-19. Он добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R_zk2lPFDBs&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0ICTV
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