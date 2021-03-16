Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией. Об этом министр сообщил во вторник, 16 марта, в эфире телеканала Украина 24.

По словам министра, сейчас нет оснований отказываться от вакцины, поскольку на 17 миллионов вакцинированных в мире было зафиксировано 37 случаев тромбозов.

"На сегодня нет ни одного подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть исследования, которые проводят европейский регулятор и ВОЗ, но никакого подтверждения пока нет. Есть люди, у которых тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нужно дождаться медицинских исследований и уже потом делать выводы", — сказал он.

Он добавил, что польза от вакцинации от коронавируса все же "превышает любые реакции и побочные эффекты". Такой же позиции придерживается и Европейское агентство по лекарственным средствам.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield)