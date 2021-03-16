Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca

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Лиза Снисар
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией. Об этом министр сообщил во вторник, 16 марта, в эфире телеканала Украина 24.
Максим Степанов - фото из открытых источников
По словам министра, сейчас нет оснований отказываться от вакцины, поскольку на 17 миллионов вакцинированных в мире было зафиксировано 37 случаев тромбозов.
Он добавил, что польза от вакцинации от коронавируса все же "превышает любые реакции и побочные эффекты". Такой же позиции придерживается и Европейское агентство по лекарственным средствам.
Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield)Также он заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.
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