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Главная Новости Общество медицина Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca
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Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca

По словам министра, сейчас нет оснований отказываться от вакцины

сегодня, 18:47
Автор:

Лиза Снисар

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией. Об этом министр сообщил во вторник, 16 марта, в эфире телеканала Украина 24.

Степанов назвал условие, при котором Украина откажется от вакцины AstraZeneca

Максим Степанов - фото из открытых источников

По словам министра, сейчас нет оснований отказываться от вакцины, поскольку на 17 миллионов вакцинированных в мире было зафиксировано 37 случаев тромбозов.

"На сегодня нет ни одного подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть исследования, которые проводят европейский регулятор и ВОЗ, но никакого подтверждения пока нет. Есть люди, у которых тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нужно дождаться медицинских исследований и уже потом делать выводы", — сказал он.

Он добавил, что польза от вакцинации от коронавируса все же "превышает любые реакции и побочные эффекты". Такой же позиции придерживается и Европейское агентство по лекарственным средствам. 

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы Covid-вакцины AstraZeneca (Covishield)

Также он заявлял, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом. 

При этом он сообщал, что вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. В то же время в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты от вакцинации проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев пока не зафиксировано.

Также отметим, что в Италии изъяли партию из 393 600 доз Covid-вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку. Таким образом, Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не ясны.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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