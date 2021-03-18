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Главная Новости Общество медицина Резкое ухудшение: в Украине зафиксировали максимум новых случаев коронавируса с начала года
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Резкое ухудшение: в Украине зафиксировали максимум новых случаев коронавируса с начала года

Наибольшее количество заболевших фиксируется в Киеве

сегодня, 09:06
Автор:

Елизавета Черных

В Украине количество новых случаев заболевания коронавирусом стремительно растет. По состоянию на 18 марта на территории страны обнаружено 15 053 случаев инфицирования, передает РБК со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова. 

Резкое ухудшение: в Украине зафиксировали максимум новых случаев коронавируса с начала года

Статистика коронавируса в Украине - фото из открытых источников

В частности, заболело 744 ребенка и 425 медицинских работников. Наибольшее количество заболевших фиксируется в столице, Житомирской и Львовской областях. 

Сообщается, что за прошлые сутки выздоровели 6 514 человек, госпитализировали 4 376 пациентов, зафиксировано 267 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

За все время пандемии в Украине заболели 1 504 076 человек,  а также зафиксировано 29 253 летальных случаев. 

Напомним, что за позапрошлые сутки в Украине зафиксировали 289 случаев смерти от коронавирусного заболевания. Это максимальное значение летальных случаев с начала пандемии на территории страны. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что министр здравоохранения Максим Степанов не исключил внедрение жесткого карантина в Украине. Об этом же говорил и врач-инфекционист Федор Лапий.  Эксперты считают, что опыт большинства стран мира, который показывает — всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике. Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм.


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/maksimum-nachala-goda-ukraine-15-053-novyh-1616048486.html
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