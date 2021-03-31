Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6 405 человек. В частности COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. Данные министр обнародовал на странице в Facebook.

В Украине максимум смертей от COVID с начала пандемии - фото из открытых источников

Согласно статистике, наибольшее количество заболевших зарегистрировано в городе Киев (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Сообщается, что за прошлые сутки попали в больницу 5 558 пациентов, а также зафиксировано 407 случаев смерти от последствия коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.













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