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В Украине максимум смертей от COVID с начала пандемии

Также в стране антирекорд по количеству госпитализаций

сегодня, 08:51
Автор:

Елизавета Черных

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6 405 человек. В частности COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. Данные министр обнародовал на странице в Facebook. 

В Украине максимум смертей от COVID с начала пандемии

В Украине максимум смертей от COVID с начала пандемии - фото из открытых источников

Согласно статистике, наибольшее количество заболевших зарегистрировано в городе Киев (1 100), Одесской (1 012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях. 

Сообщается, что за прошлые сутки попали в больницу 5 558 пациентов, а также зафиксировано 407 случаев смерти от последствия коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.  





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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/901172570425739
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