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Ученые назвали способ избежать осложнений при коронавирусе

Около 50% пациентов с диагностированным COVID испытывают неприятные симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом

сегодня, 12:14
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Бразилии обнаружили пользу диеты, богатой пищевыми волокнами, для людей, которые болеют коронавирусом. Она способна предотвращать воспалительный процесс и приостанавливать проникновение SARS-CoV-2 в клетки. Результаты исследования обнародовали в MedicalXpress, передает "Лента.ру". 

Ученые назвали способ избежать осложнений при коронавирусе

Ученые назвали способ избежать осложнений при коронавирусе - фото из открытых источников

Сообщается, что около 50% пациентов с диагностированным COVID испытывают неприятные симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. К примеру, рвота, боли в животе или диарея. Данные симптомы наблюдаются в 17,6% тяжелых случаев. По данным ученых,  они могут быть связаны с проникновением вирусов в клетки кишечника. Это приводит к нарушению его работы. 

В ходе исследования ученым удалось определить, что соединения, вырабатываемые микробиотой кишечника в ответ на поступление клетчатки, уменьшают воспалительные процессы и снижают экспрессию гена, способствующего проникновению SARS-CoV-2 в клетки. 

Напомним, что люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с рядом осложнений. Медики утверждают, что первое осложнение – потеря обоняния и вкуса. По словам врачей, их отсутствие может продолжаться в течение 4-5 месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса. Но постепенно ощущения вернутся. Вторая распространенная проблема – изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов. Это может длиться до 2-2,5 месяцев. Третье — поражения со стороны нижних конечностей. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух.




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Источник: https://lenta.ru/news/2021/04/01/diet/
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