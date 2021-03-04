Врач назвал 4 самых распространенных осложнения после коронавируса

Люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с рядом осложнений. Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ТСН.

Фото из открытых источников

Медик назвал самые распространенные проблемы из тех, которые фиксируют медики у пациентов после выздоровления.

Первое осложнение – потеря обоняния и вкуса. По словам врача, их отсутствие может продолжаться в течение 4-5 месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса. Но постепенно ощущения вернутся, уверяет Федоренко.

Вторая распространенная проблема – изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов. Это может длиться до 2-2,5 месяцев.

Третье — поражения со стороны нижних конечностей. Как рассказал врач, речь идет о периодических болях и затруднении ходьбы.

Четвертое — астенический синдром. То есть у пациентов нет настроения, они быстро устают, а также наблюдается нарушенная функция сна. Кроме того, могут возникать даже депрессивные состояния.

Напомним, год назад, 3 марта 2020 года, в Украине официально появился первый заболевший коронавирусом. За это время течение болезни изменилось, медики фиксируют новые осложнения у пациентов с COVID-19. Врач рассказал подробности.

Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три самых частых побочных проявления после прививки. Стоит заметить, что в Украине ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после вакцинации против коронавируса на данный момент не зафиксировано.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!