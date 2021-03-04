Врач назвал 4 самых распространенных осложнения после коронавируса

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Люди,
переболевшие коронавирусом, сталкиваются с рядом осложнений. Об этом рассказал главный
врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ТСН.
Фото из открытых источников
Медик назвал
самые распространенные проблемы из тех, которые фиксируют медики у пациентов
после выздоровления.
Первое осложнение
– потеря обоняния и вкуса. По словам врача, их отсутствие может продолжаться в
течение 4-5 месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса. Но
постепенно ощущения вернутся, уверяет Федоренко.
Вторая
распространенная проблема – изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в
виде миокардитов. Это может длиться до 2-2,5 месяцев.
Третье — поражения
со стороны нижних конечностей. Как рассказал врач, речь идет о периодических
болях и затруднении ходьбы.
Четвертое —
астенический синдром. То есть у пациентов нет настроения, они быстро устают, а
также наблюдается нарушенная функция сна. Кроме того, могут возникать даже
депрессивные состояния.
Напомним, год назад, 3 марта
2020 года, в Украине официально появился первый заболевший коронавирусом. За
это время течение болезни изменилось, медики фиксируют
новые осложнения у пациентов с COVID-19. Врач рассказал подробности.
Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные
эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три
самых частых побочных проявления после прививки. Стоит заметить, что в Украине
ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после
вакцинации против коронавируса на данный момент не зафиксировано.
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