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Врач назвал 4 самых распространенных осложнения после коронавируса

Врач рассказал, как долго у пациентов может не появляться обоняние и вкус

сегодня, 06:20
Автор:

Таисия Ерохина

Люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с рядом осложнений. Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ТСН.

Врач назвал 4 самых распространенных осложнения после коронавируса

Фото из открытых источников

Медик назвал самые распространенные проблемы из тех, которые фиксируют медики у пациентов после выздоровления.

Первое осложнение – потеря обоняния и вкуса. По словам врача, их отсутствие может продолжаться в течение 4-5 месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса. Но постепенно ощущения вернутся, уверяет Федоренко.

Вторая распространенная проблема – изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов. Это может длиться до 2-2,5 месяцев.

Третье — поражения со стороны нижних конечностей. Как рассказал врач, речь идет о периодических болях и затруднении ходьбы.

Четвертое — астенический синдром. То есть у пациентов нет настроения, они быстро устают, а также наблюдается нарушенная функция сна. Кроме того, могут возникать даже депрессивные состояния.

Напомним, год назад, 3 марта 2020 года, в Украине официально появился первый заболевший коронавирусом. За это время течение болезни изменилось, медики фиксируют новые осложнения у пациентов с COVID-19. Врач рассказал подробности.

Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три самых частых побочных проявления после прививки. Стоит заметить, что в Украине ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений после вакцинации против коронавируса на данный момент не зафиксировано.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/na-tyazheluyu-formu-covid-19-nachala-bolet-molodezh-vse-ostanovit-vakcinaciya-intervyu-s-glavnym-vrachom-lvovskoy-infekcionnoy-bolnicy-1737373.html
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