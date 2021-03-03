Коронавирус стал протекать тяжелее: врач назвал симптомы

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Таисия Ерохина
Ровно год назад,
3 марта 2020 года, в Украине официально появился первый заболевший
коронавирусом. За это время течение болезни изменилось, медики фиксируют новые
осложнения у пациентов с COVID-19. Об этом рассказал главный врач Львовской
областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ТСН.
Фото из открытых источников
По словам врача,
течение болезни стало проходить намного тяжелее, чем это было в прошлом
году. Медик говорит о преимущественном поражении легких в форме двусторонней
бронхопневмонии.
Медик в который
раз призвал украинцев не делать экспериментов над своим здоровьем и не
заниматься самолечением. Если вы заметите у себя какие-либо симптомы
коронавирусной болезни, то немедленно обращайтесь к семейному врачу.
Напомним, спустя год вирус
COVID-19 в Украине существенно "помолодел" — болеют преимущественно люди
молодого возраста. Врач рассказал, что в мире и в нашей стране есть вероятность
начала новой волны коронавируса. По его мнению, число новых случаев в Украине
растет, потому как несмотря на введенные властью ограничения в начале года,
многие нарушали карантинные правила и продолжают ими пренебрегать.
Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные
эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три
самых частых побочных проявления после прививки.
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