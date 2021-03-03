Коронавирус стал протекать тяжелее: врач назвал симптомы

Ровно год назад, 3 марта 2020 года, в Украине официально появился первый заболевший коронавирусом. За это время течение болезни изменилось, медики фиксируют новые осложнения у пациентов с COVID-19. Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ТСН.

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По словам врача, течение болезни стало проходить намного тяжелее, чем это было в прошлом году. Медик говорит о преимущественном поражении легких в форме двусторонней бронхопневмонии.

"Есть люди, которые попадают в больницу с изменениями центральной нервной системы: у больных возникает запутанность сознания, дезориентация в пространстве и времени", — рассказал Сергей Федоренко.

Медик в который раз призвал украинцев не делать экспериментов над своим здоровьем и не заниматься самолечением. Если вы заметите у себя какие-либо симптомы коронавирусной болезни, то немедленно обращайтесь к семейному врачу.

"А если больной видит, что назначенное лечение не совсем эффективно, то есть температура повышается до высоких показателей, усложняется дыхание, возникает одышка, то нужно обратиться в скорую помощь, чтобы его немедленно госпитализировали", — добавил врач.

Напомним, спустя год вирус COVID-19 в Украине существенно "помолодел" — болеют преимущественно люди молодого возраста. Врач рассказал, что в мире и в нашей стране есть вероятность начала новой волны коронавируса. По его мнению, число новых случаев в Украине растет, потому как несмотря на введенные властью ограничения в начале года, многие нарушали карантинные правила и продолжают ими пренебрегать.

Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три самых частых побочных проявления после прививки.

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