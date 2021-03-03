Такого в прошлом году не было: врач о новой тенденции COVID-19 в Украине

Ровно год назад в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. С тех пор вирус COVID-19 существенно "помолодел" — болеют преимущественно люди молодого возраста. Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко ТСН.

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По словам врачам, основное количество пациентов составляют люди относительно молодого возраста, то есть до 55 лет. Кроме того, есть госпитализированные, которым всего лишь 22-23 года.

"На самом деле, это — существенные изменения, которые свидетельствуют, что COVID-19 "помолодел" по сравнению с мартом-апрелем 2020 года, когда только начиналась эпидемия в Украине", — рассказал медик.

По его словам, в Украине четко намечается такая тенденция: украинцы возрастом от 22 лет стали все чаще попадать в больницу после заражения коронавирусом.

"Такого не было в прошлом году", — добавил Сергей Федоренко.

Врач рассказал, что в мире и в нашей стране есть вероятность начала новой волны коронавируса. По его мнению, число новых случаев в Украине растет, потому как несмотря на введенные властью ограничения в начале года, многие нарушали карантинные правила и продолжают ими пренебрегать.

Напомним, среднее общемировое количество вакцин на 100 человек на данный момент составляет три. В инфографике издания "Комментарии" можно увидеть, какие страны лидируют по темпам вакцинации против коронавируса в мире.

Ранее стало известно, у скольких украинцев и какие побочные эффекты зафиксированы после вакцинации против коронавируса. Эксперт назвал три самых частых побочных проявления после прививки.

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