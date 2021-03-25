Коронавирус в Украине: сколько регионов «покраснеет» со следующей недели

Более 50% регионов Украины могут быть "красными" на следующей неделе из-за стремительных темпов распространения коронавируса. Решение правительства о необходимости национального локдауна по такому критерию ожидается не позднее следующей недели.

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Текущая более жесткая версия адаптивного карантина может быть альтернативой всеукраинскому карантину. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Сообщатся, что за последнюю неделю заболеваемость в Украине распространилась с 10 на 16 западных и центральных регионов. Из них 11 — уже в "красной" зоне эпидемической опасности или в ближайшие дни эти ограничения вступят в силу. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Житомирская, Николаевская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Львовская, Одесская области и город Киев.

По данным аналитиков, показатель смертности во время весенней волны стремительно и вдвое быстрее достиг пиков осеннего. Сейчас загружены 60% реанимационных мест и 50% оборудованных кислородом коек.

Прирост госпитализаций сократился с 20% на прошлой неделе до 14% на этой, а разрыв с количеством выписанных составляет четверть. Кроме того, отставание от графика вакцинации в Украине составляет пять дней.

Отмечено, что Украина стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией. Прежде всего причина в низком количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев.

Темпы вакцинации в соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от Польши, но превышает показатели России.

Ранее сообщалось, что названа причина неутешительной статистики COVID-19 в Украине.

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