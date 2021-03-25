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Коронавирус в Украине: сколько регионов «покраснеет» со следующей недели

Аналитики сообщают, что показатель смертности весенней волны вдвое быстрее достиг пиков осеннего

сегодня, 19:49
Автор:

Таисия Ерохина

Более 50% регионов Украины могут быть "красными" на следующей неделе из-за стремительных темпов распространения коронавируса. Решение правительства о необходимости национального локдауна по такому критерию ожидается не позднее следующей недели.

Коронавирус в Украине: сколько регионов «покраснеет» со следующей недели

Фото из открытых источников

Текущая более жесткая версия адаптивного карантина может быть альтернативой всеукраинскому карантину. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Сообщатся, что за последнюю неделю заболеваемость в Украине распространилась с 10 на 16 западных и центральных регионов. Из них 11 — уже в "красной" зоне эпидемической опасности или в ближайшие дни эти ограничения вступят в силу. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Житомирская, Николаевская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Львовская, Одесская области и город Киев.

По данным аналитиков, показатель смертности во время весенней волны стремительно и вдвое быстрее достиг пиков осеннего. Сейчас загружены 60% реанимационных мест и 50% оборудованных кислородом коек.

Прирост госпитализаций сократился с 20% на прошлой неделе до 14% на этой, а разрыв с количеством выписанных составляет четверть. Кроме того, отставание от графика вакцинации в Украине составляет пять дней.

Отмечено, что Украина стабильно занимает место в топ-5 крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией. Прежде всего причина в низком количестве тестов и высоком коэффициенте выявленных случаев.

Темпы вакцинации в соседних странах преимущественно выше украинских. Украина втрое отстает от Польши, но превышает показатели России.

Коронавирус в Украине: сколько регионов «покраснеет» со следующей недели - фото 2
Коронавирус в Украине: сколько регионов «покраснеет» со следующей недели - фото 3
Коронавирус в Украине: сколько регионов «покраснеет» со следующей недели - фото 4

Ранее сообщалось, что названа причина неутешительной статистики COVID-19 в Украине.


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Источник: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/na-vaktsinatsiyu-vsih-ohochih-shhepitisya-vid-covid-19-v-ukrayini-neobhidno-7-13-misyatsiv/?fbclid=IwAR1j6edQAqoYUPu_8iDFdRdnYwa9gQlHAb4xD5ZanLJ7zh2U-sjaRgbnUGk
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