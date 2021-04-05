Минздрав: Эпидпорог коронавируса превышен в Киеве и еще 20 областях

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Лиза Снисар
В Украине обновили показатели регионов по коронавирусу. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные 5 апреля.
Коронавирус в Украине - фото из открытых источников
В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Норме соответствуют только Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%. Самый худший показатель зафиксирован в Тернопольской области — 206,2%.
Остальные регионы являются "оранжевыми", кроме Херсонской области. Она — единственный регион в "желтой" зоне карантина.
Отметим, что согласно данным Минздрава, в "красную" зону попадают регионы, где на протяжении трех дней превышены два или более показателя по Covid.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не провакцинировали ни одного человека. Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области — 250, в Киеве — 130. Отметим, что с начала вакцинации в Украине 291 822 человека получили первую дозу Covid-вакцины, 2 — вторую дозу.
Также напомним, что с сегодняшнего дня столица Украины переходит в "красную" зону. В Киеве прекращается работа общественного транспорта. Однако будут ли курсировать поезда? Смогут ли украинцы с "красных" зон попасть в другие области? Об этом рассказала пресс-служба "Укрзализныци".
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