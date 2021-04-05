За прошедшие сутки в трех областях Украины не сделали ни одной Covid-прививки

В Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области — 250, в Киеве — 130 вакцин. Отметим, что с начала вакцинации в Украине 291 822 человека получили первую дозу Covid-вакцины, 2 — вторую дозу.

Ситуация по регионам за прошедшие сутки:

Киев — 130 прививок;

Винницкая область — 20 прививок;

Волынская область — 20 прививок;

Днепропетровская область — 40 прививок;

Донецкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Закарпатская — 20 прививок;

Запорожская область — 70 прививок;

Ивано-Франковская область — 88 прививок;

Киевская область — 0 прививок;

Кировоградская область — 20 прививок;

Луганская область — 10 прививок;

Львовская область — 110 прививки;

Николаевская область — 60 прививок;

Одесская область — 50 прививок;

Полтавская область — 20 прививок;

Ровенская область — 50 прививок;

Сумская область — 20 прививок;

Тернопольская область — 70 прививок;

Харьковская область — 250 прививок;

Херсонская область — 0 прививок;

Хмельницкая область — 40 прививок;

Черкасская область — 70 прививок;

Черновицкая область — 30 прививок;

Черниговская область — 30 прививок.

Как ранее сообщали "Комментарии", Украина уже получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer. Вакцина поступит в Украину до конца июня. Конкретной даты нет, поскольку она зависит от поставок организации UNICEF.