За прошедшие сутки в трех областях Украины не сделали ни одной Covid-прививки

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Лиза Снисар
В Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области — 250, в Киеве — 130 вакцин. Отметим, что с начала вакцинации в Украине 291 822 человека получили первую дозу Covid-вакцины, 2 — вторую дозу.
Ситуация по регионам за прошедшие сутки:
Как ранее сообщали "Комментарии", Украина уже получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer. Вакцина поступит в Украину до конца июня. Конкретной даты нет, поскольку она зависит от поставок организации UNICEF.
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