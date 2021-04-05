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За прошедшие сутки в трех областях Украины не сделали ни одной Covid-прививки

Первую дозу Covid-вакцины уже получили 291 822 украинца

сегодня, 10:47
Автор:

Лиза Снисар

В Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не привили ни одного человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие сутки в трех областях Украины не сделали ни одной Covid-прививки

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области — 250, в Киеве — 130 вакцин. Отметим, что с начала вакцинации в Украине 291 822 человека получили первую дозу Covid-вакцины, 2 — вторую дозу. 

Ситуация по регионам за прошедшие сутки: 

  • Киев — 130 прививок;
  • Винницкая область — 20 прививок;
  • Волынская область — 20 прививок;
  • Днепропетровская область — 40 прививок;
  • Донецкая область — 10 прививок;
  • Житомирская область — 40 прививок;
  • Закарпатская — 20 прививок;
  • Запорожская область — 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 88 прививок;
  • Киевская область — 0 прививок;
  • Кировоградская область — 20 прививок;
  • Луганская область — 10 прививок;
  • Львовская область — 110 прививки;
  • Николаевская область — 60 прививок;
  • Одесская область — 50 прививок;
  • Полтавская область — 20 прививок;
  • Ровенская область — 50 прививок;
  • Сумская область — 20 прививок;
  • Тернопольская область — 70 прививок;
  • Харьковская область — 250 прививок;
  • Херсонская область — 0 прививок;
  • Хмельницкая область — 40 прививок;
  • Черкасская область — 70 прививок;
  • Черновицкая область — 30 прививок;
  • Черниговская область — 30 прививок.

Как ранее сообщали "Комментарии", Украина уже получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer. Вакцина поступит в Украину до конца июня. Конкретной даты нет, поскольку она зависит от поставок организации UNICEF.


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Источник: https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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