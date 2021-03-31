Стало известно, когда в Украину приедет вакцина Pfizer

BTC/USD
59611.75
ETH/USD
1852.47
LTC/USD
197.20
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, когда в Украину поступит партия вакцины Pfizer. Об этом врач сообщил в эфире "Громадского".
Вакцинация от коронавируса: когда в Украину поступят препараты Pfizer. Фото: rbk.ru
По словам Виктора Ляшко, Украина уже получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer.
Вакцина поступит в Украину до конца июня. Конкретной даты нет, поскольку она зависит от поставок организации UNICEF.
К середине лета Украина должна получить 117 000 доз препарата Pfizer.
Стоит отметить, что препараты станут доступными для Украины благодаря мировой инициативе COVAX — глобальной инициативе, которая имеет целью ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом.
Главные цели COVAX — вакцинировать не менее 20% населения стран, предоставить доступ к качественному препарату, завершить острую фазу пандемии и содействовать восстановлению мировой экономики.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине. Участники ботофермы занимались созданием фейков о вреде и опасности вакцинации. Кроме того, злоумышленники распространяли информацию в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, можно ли будет вакцину от COVID-19 купить в аптеках. Тогда граждане могли бы беспрепятственно приобрести препарат в любой момент без соблюдения очередей и этапов вакцинации. Но заинтересована ли Украина в том, чтобы частные компании поставляли вакцины от коронавируса? Об этом читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости