Стало известно, когда в Украину приедет вакцина Pfizer

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, когда в Украину поступит партия вакцины Pfizer. Об этом врач сообщил в эфире "Громадского".

Вакцинация от коронавируса: когда в Украину поступят препараты Pfizer. Фото: rbk.ru

По словам Виктора Ляшко, Украина уже получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer.

Вакцина поступит в Украину до конца июня. Конкретной даты нет, поскольку она зависит от поставок организации UNICEF.

К середине лета Украина должна получить 117 000 доз препарата Pfizer.

Стоит отметить, что препараты станут доступными для Украины благодаря мировой инициативе COVAX — глобальной инициативе, которая имеет целью ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом.

Главные цели COVAX — вакцинировать не менее 20% населения стран, предоставить доступ к качественному препарату, завершить острую фазу пандемии и содействовать восстановлению мировой экономики.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине. Участники ботофермы занимались созданием фейков о вреде и опасности вакцинации. Кроме того, злоумышленники распространяли информацию в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, можно ли будет вакцину от COVID-19 купить в аптеках. Тогда граждане могли бы беспрепятственно приобрести препарат в любой момент без соблюдения очередей и этапов вакцинации. Но заинтересована ли Украина в том, чтобы частные компании поставляли вакцины от коронавируса? Об этом читайте в нашем материале.

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