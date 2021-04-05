Будут ли курсировать поезда к "красным зонам"

С сегодняшнего дня столица Украины переходит в "красную зону". В Киеве прекращается работа общественного транспорта. Однако будут ли курсировать поезда? Смогут ли украинцы с "красных зон" попасть в другие области? Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Красные зоны в Украине: будут ли к ним курсировать поезда. Фото: rbk.ru

Согласно сообщению те, кто намерены отправиться в другую область, могут сделать это сегодня, пятого апреля. В расписании запланировано семь поездов в регионы "красной зоны".

Билеты можно купить на следующие рейсы:

поезд № 1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;

3/4 Ужгород-Запорожье;

5/6 Херсон-Ужгород;

117/118 Киев-Черновцы

133/134 Рахов-Николаев

143/144 Ворохта-Киев;

15/16 Рахов-Харьков.

Специальные рейсы согласованы с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

В сообщении также отмечается, что все вагоны поездов прошли тщательную дезинфекцию. Пассажиры во время поездки должны придерживаться общих карантинных правил, масочного режима и социальной дистанции.

Стоит отметить, что в "красную зону" карантина могут внести еще три области Украины. Там превышены показатели выявления случаев инфицирования и процент загруженности коек с кислородом. Что это за это регионы, читайте здесь.

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